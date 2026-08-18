الغرفة التجارية بالإسماعيلية تبحث مع وفد «خليجيون في حب مصر» تعزيز فرص الاستثمار

استقبل أكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية ، وفدًا رفيع المستوى من جمعية «خليجيون في حب مصر» والجهاز العربي للتسويق بجامعة الدول العربية، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة ، بحضور محمد السيد مديرها العام، وعدد من رموز الزراعة والاستثمار والاستيراد والتصدير ومجتمع الأعمال بالمحافظة، لبحث فرص الاستثمار والتبادل التجاري، واستعراض الفرص المتاحة أمام المستثمرين العرب، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الاسمعلاوية والمصرية.

ضم الوفد الشيخ الدكتور يوسف العميري، رئيس مجلس إدارة جمعية «خليجيون في حب مصر» ورئيس الاتحاد العربي لوسائل الإعلام بجامعة الدول العربية، واللواء عصام البديوي، محافظ المنيا السابق، والمهندس هشام عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز العربي للتسويق بجامعة الدول العربية، وأكرم علي يوسف، مدير المكتب الإقليمي للجهاز العربي للتسويق، والدكتور محمد كشك، رئيس لجنة العلاقات العربية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية ومستشار اتحاد المستثمرين العرب بجامعة الدول العربية، والنائب اللواء أشرف عمارة، عضو لجنة العلاقات العربية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية.

وكان في استقبال الوفد إلى جانب رئيس الغرفة، جلال أبو الطاهر، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، أسامة العداوي، النائب الثاني، محمد عبد المحسن، عضو مجلس الإدارة، أمال محمود، عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس سيدات الأعمال، حاتم العدوي عضو مجلس الإدارة، محمد فايق، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة، محمد السيد، مدير عام الغرفة، احمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية ، احمد فكري مدير شئون التجار، إنجي هيبة، المستشار الإعلامي للغرفة.

الإسماعيلية تمتلك فرصًا واعدة للاستثمار والتصدير

وأكد أكرم الشافعي، أن اللقاء يأتي في إطار حرص الغرفة التجارية بالإسماعيلية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال العربي والخليجي، والتعريف بالمقومات التي تتمتع بها المحافظة، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة.

وأشار إلى أن الإسماعيلية تشهد توسعًا ملحوظًا في المناطق والمشروعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتمتلك موقعًا جغرافيًا متميزًا، إلى جانب قاعدة زراعية قوية تشتهر بإنتاج المانجو والفراولة والشمام والموالح، فضلًا عن المقومات السياحية التي تجعلها محافظة واعدة في مجالات متعددة.

وشدد رئيس الغرفة على أهمية العمل على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين والمصدرين، وخلق قنوات مباشرة للتواصل مع المستثمرين العرب، بما يساهم في زيادة الاستثمارات ورفع معدلات التصدير وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات التي تمتلكها الإسماعيلية.

رئيس «خليجيون في حب مصر»: الإسماعيلية نقطة جذب للاستثمار العربي

وأكد الشيخ الدكتور يوسف العميري، رئيس مجلس إدارة جمعية «خليجيون في حب مصر»، أن مصر ستظل بلدًا آمنًا للأشقاء العرب، قائلًا إن الأخوة العرب أهل في مصر، وإن العلاقات المصرية الخليجية تقوم على روابط تاريخية وشعبية تتجاوز العلاقات الاقتصادية.

وأوضح أن الهدف من اللقاء هو التعرف عن قرب على الفرص المتاحة بمحافظة الإسماعيلية، وربط رجال الأعمال والمستثمرين العرب بأصحاب المصانع والمزارعين والمصدرين، مؤكدًا أن المحافظة تمتلك فرصًا حقيقية في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والتجارة والسياحة.

ودعا العميري إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصانع والشركات الموجودة بالمناطق الحرة والصناعية، تشمل منتجاتها وطاقاتها الإنتاجية ووسائل التواصل معها، لتوفيرها للمستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب تنظيم جولات ميدانية داخل المصانع والمنشآت الإنتاجية للتعرف على الفرص المتاحة على أرض الواقع.

وأكد الحاج جلال أبو الطاهر، النائب الأول، أن مصر والإسماعيلية ترحبان دائمًا بالأشقاء العرب، مشيرًا إلى أن الاستثمار العربي في مصر يمثل دعمًا للاقتصاد وتعزيزًا للعلاقات بين الشعوب العربية.

وأوضح أن الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري، تتيح فرصًا تنافسية مهمة أمام الإنتاج المحلي والتصدير، مؤكدًا أن التوسع في التصدير يمثل فرصة أفضل لدعم الاقتصاد وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

وأشار أبو الطاهر إلى أن محصول المانجو هذا العام تأثر ببعض التغيرات المناخية، وهو ما انعكس على إنتاج بعض الأصناف المحلية، بينما شهدت الأصناف الأجنبية زيادة في الإنتاج، لافتًا إلى أن مؤشرات موسم الفراولة مبشرة.

تذليل العقبات ضرورة لجذب المستثمرين

وأكد أسامة العداوي، النائب الثاني، علي أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة، والعمل على إزالة أي عقبات إدارية أو إجرائية قد تواجه المستثمرين.

وأشار إلى أن التنمية الحقيقية تتطلب تكامل الجهود بين الدولة والغرفة التجارية ومجتمع الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا أن الإسماعيلية تمتلك مقومات تؤهلها لاستقبال المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل موقعها الاستراتيجي وتنوع أنشطتها الاقتصادية.

الإسماعيلية فاتحة أبوابها للاستثمار

من جانبه، استعرض محمد عبد المحسن، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، مجالات نشاطه في الاستثمار العقاري والخدمات البترولية والاستثمار السياحي، مؤكدًا أن الإسماعيلية تمتلك فرصًا متعددة في هذه القطاعات، وأن أبواب المحافظة مفتوحة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات حقيقية.

وأكد أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمحافظة وما تمتلكه من مقومات سياحية واقتصادية، مع ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية.

واستعرضت أمال محمود، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية ورئيس مجلس سيدات الأعمال، نشاطها في مجال تصدير النظارات والعدسات اللاصقة، مشيرة إلى التطور المستمر الذي يشهده القطاع، وأهمية التوسع في الأسواق العربية من خلال التواصل المباشر مع المستوردين والتعرف على احتياجات كل سوق.

وأكدت أن تنويع المنتجات المصرية الموجهة للتصدير وفتح قنوات تسويقية جديدة يمكن أن يساهم في زيادة حجم الصادرات، خاصة مع توافر منتجات مصرية قادرة على المنافسة من حيث الجودة والسعر.

مطالب بإزالة معوقات التصدير للسوق الكويتي

وأكد إبراهيم البشاري، نائب شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن المحافظة كانت تصدر إلى السوق الكويتي المانجو والفراولة بأشكال مختلفة، سواء طازجة أو عصائر أو منتجات مجمدة.

وأوضح أن التصدير توقف منذ عام 2015 في ظل اشتراطات جديدة تتعلق بالتسجيل لدى هيئة سلامة الغذاء، مطالبًا بدعم المصدرين والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون عودة المنتجات الإسماعيلية إلى الأسواق العربية.

وشدد البشاري على أن فتح الأسواق الخليجية أمام المنتجات الزراعية المصرية يمثل فرصة مهمة للمزارعين والمصدرين، ويسهم في زيادة الصادرات وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة.

دعم التوكيلات التجارية والصناعات التجميلية

وتحدث حاتم العدوي، عن نشاطه في مجال التوكيلات التجارية وتصنيع المنتجات التجميلية، مؤكدًا أهمية دعم الصناعات المحلية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والاستفادة من التعاون العربي في تطوير المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكد الكاتب الصحفي الدكتور محمد كشك، أن اللقاء يمثل خطوة مهمة لتعزيز جسور التواصل بين مجتمع الأعمال في الإسماعيلية ونظرائهم من المستثمرين ورجال الأعمال العرب.

وأشار كشك إلى أن لجنة العلاقات العربية بالغرفة تعمل على دعم التواصل مع المؤسسات ومجتمعات الأعمال العربية، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بالإسماعيلية، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وفتح أسواق أمام المنتجات المصرية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير بيانات دقيقة ومتكاملة عن الفرص الاستثمارية والمصانع والمنتجات القابلة للتصدير، مع تسهيل التواصل بين المستثمرين العرب وأصحاب المشروعات بالمحافظة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تعوق حركة الاستثمار والتصدير.

منتجات صحية بأسعار تنافسية

كما استعرض محمد السيد، صاحب شركة مساهمة مصرية بمدينة العاشر من رمضان، تجربة شركته في مجال إنتاج المنتجات الصحية، موضحًا أن الشركة تضم مجموعة من الصيادلة، وتعمل على إنتاج منتجات من بينها سكر «ستيفيا» ومياه «Spring Water»، بأسعار تنافسية، مع استهداف أسواق ومناطق سياحية مختلفة.

وأشار إلى أهمية فتح قنوات جديدة أمام المنتجات المصرية للوصول إلى الأسواق العربية، مؤكدًا أن تيسير إجراءات التسجيل والاشتراطات الخاصة بالتصدير يمثل عاملًا أساسيًا في زيادة قدرة الشركات المصرية على التوسع خارجيًا.

تأكيد على دعم التصدير والاستثمار.

وأكد محمد فايق، علي أهمية العمل على تنشيط السياحة بالمحافظة، والاستفادة من المقومات السياحية والطبيعية والتاريخية التي تتمتع بها الإسماعيلية، بما يساهم في جذب المزيد من الزائرين والاستثمارات السياحية.

وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي للمحافظة، وما تتمتع به من واجهات ومناطق سياحية، إلى جانب قربها من عدد من المحافظات والمدن الرئيسية، يمثل فرصة مهمة للتوسع في المشروعات السياحية والخدمية، مؤكدًا أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص والترويج للمحافظة كوجهة سياحية واستثمارية واعدة.

صناعة المنتجات الغذائية

وتحدثت ندى محمد، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج المواد الغذائية، عن نشاط شركة في مجال الصناعات الغذائية، وما تقدمه من منتجات تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، مع بحث فرص التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

وأكدت أهمية دعم الصناعات الغذائية المصرية وتشجيع الشركات المحلية على تطوير منتجاتها ورفع قدرتها التنافسية، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد المجالات الواعدة للاستثمار والتصدير، خاصة مع توافر قاعدة إنتاجية وزراعية قوية في مصر يمكن البناء عليها لزيادة القيمة المضافة للمنتجات وفتح أسواق عربية جديدة.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول الفرص المتاحة في الزراعة والتصنيع الغذائي والتصدير والاستيراد والسياحة والصناعة والخدمات، مع التأكيد على أهمية إعداد ملفات وبيانات دقيقة عن المصانع والمنتجات والفرص الاستثمارية، وتنظيم جولات ميدانية للمستثمرين والوفود العربية.

وأكد المشاركون أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل المقومات التي تمتلكها الإسماعيلية إلى فرص استثمارية وتصديرية حقيقية، مع استمرار التنسيق بين الغرفة التجارية وجمعية «خليجيون في حب مصر» والجهاز العربي للتسويق، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية، ويعزز فرص الشراكة بين رجال الأعمال المصريين والعرب.