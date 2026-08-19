استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بعدد من المناطق في سفاجا

تواصل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا تنفيذ حملات النظافة العامة ورفع المخلفات بمختلف مناطق المدينة، في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة وإشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا.

وشهدت أعمال اليوم حملات مكثفة في منطقة سفاجا البلد، وشارع محطة الأتوبيس، وشارع المحكمة، ومحيط مسجد أبو بكر الصديق بالشارع الرئيسي بالأشغال.

وتضمنت الأعمال رفع المخلفات والتراكمات، وتفريغ الحاويات، وكنس الشوارع، بمشاركة قسم البيئة والنظافة والتجميل والحملة الميكانيكية، دعمًا للشركة المنفذة لأعمال النظافة، بهدف رفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري للمدينة.

كما جرى نقل جميع المخلفات والتراكمات التي تم رفعها إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها، بما يحافظ على البيئة والصحة العامة.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار حملات النظافة بصورة دورية لتغطية مختلف الأحياء والمناطق والتقسيمات بمدينة سفاجا، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.