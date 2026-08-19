إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بطريق طلخا

أصيب 9 أشخاص، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، بالطريق الغربي أمام قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا، بوقوع حادث تصادم أمام قرية شرنقاش.

وانتقل ضباط المباحث و5 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وتنوعت الإصابات بين اشتباه كسور بالساق والقدم والذراع، وجروح قطعية وسطحية، بالإضافة إلى كدمات وخدوش متفرقة بالجسم.



والمصابين محمود إبراهيم فتحي، 25 عاما، وأسماء السيد كمال محمد، 16 عاما، وهنا حمدي إبراهيم محمد، 21 عاما، وإسلام رضا حامد محمود، 20 عاما، وأحمد محمد فتحي، 25 عاما ، ومحمد صابر زينهم، 35 عاما، وأحمد علي القصبي، 18 عاما ، وسلطان سيد محمد، 65 عاما ، وخالد عبد الرحمن أحمد، 31 عاما.



تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر ا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.