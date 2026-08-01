برج الثور| حظك اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026: مشاكل صحية

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونرصد لكم توقعات برج الثور اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026

ستجد أن هذا اليوم أقل ملاءمةً بعض الشيء، يتطلب النجاح الصبر. قد تواجه أيضاً بعض العقبات، لذا خطط ليومك جيداً.

توقعات برج الثور مهنيا

قد لا يحالفك الحظ كثيراً اليوم، مهما بذلت من جهد، قد لا يُؤتي ثماره، وقد لا يكون عملك متناسقاً، إذ قد ترتكب أخطاءً.

توقعات برج الثور عاطفيا

قد يُسدي كبار السن نصائح قيّمة، لكنك قد لا تكون في مزاج يسمح لك بالاستماع إلى بعض الأمور المتعلقة بعلاقتك بشريك حياتك، وقد يُسبب هذا بعض التوتر بينكما

توقعات برج الثور ماليا

يُشير هذا اليوم إلى احتمال خسارة المال، وقد تحدث خسائر مالية أثناء السفر، لذا، عليك التعامل مع أموالك بحذر

توقعات برج الثور صحيا

قد يُسبب لك إجهاد العين وآلام الظهر مشاكل صحية،عليك فحص صحتك ومراقبة مستوى لياقتك البدنية