محمد عادل: الأهلي استحق ركلة جزاء ضد برشلونة لصالح كوكا

أكد محمد عادل، الحكم الدولي السابق، أن الأهلي استحق الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة برشلونة، مشيرًا إلى أن حكم المباراة أخطأ في قرار استكمال اللعب وعدم احتساب المخالفة.

وقال عادل في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"الأهلي استحق ركلة جزاء أمام برشلونة لصالح أحمد نبيل كوكا، والحكم أخطأ في استكمال اللعب".

وأضاف الحكم الدولي السابق:"عصام عبد الفتاح من أقوى الذين أداروا لجنة الحكام على مستوى التثقيف والتعيينات"، مشيدًا بالدور الذي قام به خلال فترة توليه مسؤولية اللجنة.

وتحدث عادل عن تقنية حكم الفيديو المساعد، قائلًا:"تقنية الفيديو طلبت العدالة في معظم المباريات، لكنها تسببت في انخفاض المواهب"، في إشارة إلى تأثير الاعتماد المتزايد على التقنية في تطور الحكام.

وأوضح الحكم الدولي السابق أن استخدام تقنية الفيديو ساهم في تصحيح العديد من الأخطاء والوصول إلى قرارات أكثر عدالة، لكنه يرى أن الاعتماد عليها بشكل كبير أثر على ظهور وتطور المواهب التحكيمية.

واختتم محمد عادل تصريحاته بالحديث عن الزمالك، قائلًا:"الزمالك أكثر فريق احتسبت ضده ركلات جزاء خلال مشواري في التحكيم".