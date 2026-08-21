رحلة إلى بورتو السخنة بالتقسيط على أربعة أشهر

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين تنظيم رحلة ترفيهية إلى فندق بورتو السخنة هوتل أند سبا، المصنف 4 نجوم ديلوكس، للصحفيين وأسرهم، لمدة 3 أيام وليلتين، وذلك خلال عدد من الأفواج المقرر تنظيمها في الفترة من 22 إلى 29 أغسطس 2026.



وتشمل الأفواج المقررة أيام 22 إلى 24 أغسطس، و23 إلى 25 أغسطس، و24 إلى 26 أغسطس، و25 إلى 27 أغسطس، و26 إلى 28 أغسطس، و27 إلى 29 أغسطس.

وحددت اللجنة قيمة الاشتراك للفرد في الغرفة الزوجية بعد الدعم بـ5300 جنيه، بدلًا من 6300 جنيه قبل الدعم، ويستفيد من الدعم الصحفيون وأقاربهم من الدرجة الأولى فقط.

وتشمل الرحلة الإقامة بالفندق بنظام الإفطار والعشاء أوبن بوفيه، ولا تشمل الانتقالات.

وبالنسبة للأطفال، فإن الطفل الأول والثاني حتى سن 6 سنوات يقيمان مجانًا، بينما تبلغ قيمة اشتراك الطفل الذي يزيد عمره على 6 سنوات 2650 جنيهًا.

وأعلنت اللجنة إتاحة نظام التقسيط على أربعة شهور دون فوائد، على أن يتم خصم الأقساط من البدل الصحفي، مع سداد القسط الأول نقدًا.

وفي حالة حجز الغرف المطلة على البحر، تزيد قيمة الاشتراك للفرد 500 جنيه في اليوم.

ويبدأ الحجز يوم السبت 22 أغسطس 2026 بمجمع الخدمات في الدور الأول، مع ضرورة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وصور شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال.

