قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساعد توروب: شغف جماهير الأهلي مذهل.. ولم أرَ مثله في العالم
سعر أعلى دولار في البنوك الآن
ترامب: قدرات إيران على تصنيع الصواريخ والمسيرات تراجعت بشدة
ترامب يوقع مذكرة لتعزيز إطلاق الصواريخ الفضائية.. 1000 عملية سنويا بحلول 2030
مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مبنى الكابيتول الأمريكي.. وتوقيف مشتبه به
أسامة حمدي: يمكن السيطرة على السكري من النوع الثاني في السنوات الأولى من التشخيص
بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى
مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة
الخزانة الأمريكية تعيد إدراج حزب الله على قائمة العقوبات
سقوط لاعبة بالسيرك القومي في جمصة خلال العرض.. وإحالة الواقعة للتحقيق
«ارتفاع بالحرارة واضطراب بالبحر الأحمر».. تفاصيل تحذير الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رحلة إلى بورتو السخنة بالتقسيط على أربعة أشهر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين تنظيم رحلة ترفيهية إلى فندق بورتو السخنة هوتل أند سبا، المصنف 4 نجوم ديلوكس، للصحفيين وأسرهم، لمدة 3 أيام وليلتين، وذلك خلال عدد من الأفواج المقرر تنظيمها في الفترة من 22 إلى 29 أغسطس 2026.


وتشمل الأفواج المقررة أيام 22 إلى 24 أغسطس، و23 إلى 25 أغسطس، و24 إلى 26 أغسطس، و25 إلى 27 أغسطس، و26 إلى 28 أغسطس، و27 إلى 29 أغسطس.
وحددت اللجنة قيمة الاشتراك للفرد في الغرفة الزوجية بعد الدعم بـ5300 جنيه، بدلًا من 6300 جنيه قبل الدعم، ويستفيد من الدعم الصحفيون وأقاربهم من الدرجة الأولى فقط.

وتشمل الرحلة الإقامة بالفندق بنظام الإفطار والعشاء أوبن بوفيه، ولا تشمل الانتقالات.

وبالنسبة للأطفال، فإن الطفل الأول والثاني حتى سن 6 سنوات يقيمان مجانًا، بينما تبلغ قيمة اشتراك الطفل الذي يزيد عمره على 6 سنوات 2650 جنيهًا.

وأعلنت اللجنة إتاحة نظام التقسيط على أربعة شهور دون فوائد، على أن يتم خصم الأقساط من البدل الصحفي، مع سداد القسط الأول نقدًا.

وفي حالة حجز الغرف المطلة على البحر، تزيد قيمة الاشتراك للفرد 500 جنيه في اليوم.

ويبدأ الحجز يوم السبت 22 أغسطس 2026 بمجمع الخدمات في الدور الأول، مع ضرورة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وصور شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال.
 

الصحفيين رحلة ترفيهية فندق بورتو السخنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

الطقس غدًا

7 درجات كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

خروج جثمان المجني عليها من مشرحة مستشفى الإيمان العام بأسيوط

"أمل" عادت إلى منزل زوجها من أجل طفليها فأنهى حياتها طعنًا في أسيوط.. شقيق الضحية يروي تفاصيل المأساة

ترشيحاتنا

أحمد سعد

موسيقى عربية.. أحمد سعد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل باقي مشروعه الغنائي

نور محمود

ضمن أعمال الأوف سيزون.. نور محمود يكشف عن أحدث أعماله المقبلة |خاص

نيرمين الفقي

نيرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور عائلي.. والجمهور: «نيرمين القمر»

بالصور

منة شلبي بملابس الإعـ.دام.. الصور الأولى من كواليس مسلسل عنبر الموت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

طريقة عمل بطاطس هاسل باك في الفرن .. وصفة مقرمشة بطعم غني

طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لحرق الدهون .. الصباح أم قبل التمرين

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة.. وصفة منعشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد