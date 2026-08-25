قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل
الصين تحرج أمريكا: علاقتنا بإيران شرعية ولا يجب تعطيلها أبدًا
جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف ضخمة للمنازل في أبو العجين وسط غزة
مدبولي يستهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين 150% خلال 5 سنوات
الصحة تنظم ورشة تدريبية لتعزيز ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم
يقترب من 51 جنيها.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026
10 معجزات حدثت يوم ميلاد النبي.. تعرف عليها
تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع جديد في الحرارة والمحسوسة بالقاهرة تلامس 40 درجة
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين صدمتهم سيارة بالدقهلية
في ذكرى مولد النبي.. محطات في حياة الرسول من اليتم إلى حمل الرسالة
الأعلى للآباء والمعلمين: تكليفات الرئيس تضع التعليم المصري على طريق التنافسية الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

المحيطات تشتعل.. حرارة قياسية تنذر بعواقب مناخية خطيرة وتعيد «النينيو» إلى الواجهة

النينيو
النينيو
أمينة الدسوقي

في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى موجات الحر المتصاعدة والظواهر الجوية المتطرفة، جاءت المحيطات لتكشف عن فصل جديد من قصة الاحترار العالمي فقد سجل متوسط حرارة سطح المحيطات العالمية مستوى قياسيا يوميا غير مسبوق، في مؤشر جديد على تسارع التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على كوكب الأرض.

رقم قياسي جديد في قلب المحيطات

وبحسب مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، بلغ متوسط حرارة سطح المحيطات 21.1 درجة مئوية يوم السبت، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 21.09 درجة مئوية، والمسجل في مارس 2024.

لكن اللافت في هذا الرقم ليس ارتفاع الحرارة فحسب، وإنما توقيت تسجيله؛ إذ إن المحيطات تصل عادة إلى ذروة حرارتها العالمية خلال مارس وأبريل، مع نهاية الصيف في نصف الكرة الجنوبي، حيث تتركز مساحات مائية شاسعة.

لماذا يثير الرقم القلق؟

يرى العلماء أن الارتفاع القياسي يأتي في سياق الاحترار العالمي الناتج عن تراكم غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، فيما تلعب ظاهرة النينيو «El Niño» دورا إضافيا في دفع درجات حرارة المحيطات إلى مستويات أعلى.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لأن المحيطات ليست مجرد مسطحات مائية هائلة، بل تمثل أحد أهم منظمات مناخ الأرض فهي تمتص نحو 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الأنشطة البشرية، ما يجعل ارتفاع حرارتها مؤشرا بالغ الأهمية على حجم الطاقة الحرارية التي يختزنها النظام المناخي العالمي.

النينيو الظاهرة التي تضيف مزيدا من الحرارة

وتشير ظاهرة النينيو إلى ارتفاع غير معتاد في درجات حرارة مياه سطح المحيط الهادئ الاستوائي الأوسط والشرقي، وهو تغير طبيعي دوري يؤثر في حركة الغلاف الجوي وأنماط الرياح والأمطار حول العالم.

وعندما تشتد النينيو، تنتقل كميات إضافية من الحرارة من المحيط إلى الغلاف الجوي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية، ويزيد احتمالات حدوث موجات حر شديدة في مناطق مختلفة من العالم.

ولا تعمل النينيو بمعزل عن تغير المناخ؛ إذ يمكن أن يؤدي الاحترار العالمي إلى جعل تأثيراتها أكثر خطورة، في وقت تدخل فيه المحيطات أصلا مرحلة من الاحترار المستمر نتيجة ارتفاع تركيزات غازات الاحتباس الحراري.

من المحيط إلى اليابسة الخطر يتسع

ولا تتوقف تداعيات ارتفاع حرارة المحيطات عند حدود الحياة البحرية فالمياه الأكثر دفئا تعني مزيدا من الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي، وهو ما قد يساهم في تعزيز شدة بعض العواصف والأمطار الغزيرة والظواهر الجوية المتطرفة.

كما يهدد الاحترار المستمر النظم البيئية البحرية، بما في ذلك الشعاب المرجانية والكائنات التي تعتمد على نطاقات حرارية محددة للبقاء والتكاثر، بينما تواجه المجتمعات الساحلية مخاطر إضافية مع تغير الأنماط المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر.

إنذار من قلب الكوكب

ويحذر مرصد كوبرنيكوس من أن استمرار ارتفاع حرارة المحيطات يمثل تهديدا متزايدا للأنظمة البيئية والمجتمعات الساحلية، كما قد يفاقم تطرف الطقس في مناطق مختلفة من العالم.

وبينما تبدو الزيادة في الرقم القياسي بسيطة للوهلة الأولى، فإنها تحمل دلالة أكبر بكثير؛ فالمحيطات التي تمتص معظم فائض حرارة الكوكب بدأت تسجل مستويات غير معتادة حتى في الفترات التي يفترض أن تكون فيها درجات حرارتها العالمية في طريقها إلى الانخفاض.

وهكذا، لا يبدو الرقم الجديد مجرد إحصائية مناخية عابرة، بل رسالة قادمة من أعماق المحيطات بأن ميزان حرارة الأرض يواصل التحرك في اتجاه أكثر سخونة، وأن اجتماع الاحترار العالمي مع ظاهرة النينيو قد يجعل تداعيات المرحلة المقبلة أكثر حدة.

المحيطات تشتعل النينيو موجات الحر المحيطات الاحترار العالمي الاحتباس الحراري ظاهرة النينيو درجات حرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يفاجئ المصريين بقفزة جديدة.. ارتفع 5480 جنيها مرة واحدة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

حالة الطقس

موجات حر استثنائية تضرب البلاد الفترة المقبلة.. تحذير عاجل من مركز المناخ

الكهرباء

الحبس والغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبات صارمة لمخالفات الكهرباء وسرقة التيار

عمر مرموش

مانشستر سيتي يحمي نفسه من مرموش.. بند مثير في عقد انتقاله إلى توتنهام

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

رسائل تهنئة بالمولد النبوي

أجمل رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2026 .. ابعت أرقى 100 رسالة للأصدقاء والأحبة

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة : لن نصمت على اختفاء زياد حجاج .. ومحاسبة أي متورط

ترشيحاتنا

شمس الزناتي

استانف تصوير شمس الزناتي 2 الشهر المقبل

خلي بالك من نفسك

"خلي بالك من نفسك".. ضمن قائمة الأعلى تحقيقًا للإيرادات في السعودية

مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة في دورته الـ34: «بستناه من السنة للسنة وهنفرح وننكد مع بعض»

مدحت صالح يختتم مهرجان القلعة في دورته الـ34: بستناه من السنة للسنة

بالصور

تنميل أصابع القدمين ليلًا.. أسباب بسيطة وأخرى تحتاج طبيبًا

أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا

زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة ملفتة

زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

من حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الحمصية فى المنزل

طريقة عمل الحمصية فى المنزل
طريقة عمل الحمصية فى المنزل
طريقة عمل الحمصية فى المنزل

أقوى فضيحة لإسرائيل.. 102 دبلوماسي فرنسي وبريطاني يتهمونها بالتطهير العرقي

سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل
سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل
سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد