تأثيرات ظاهرة النينيو.. قناة بنما تفرض قيود جديدة على حركة السفن اعتبارًا من سبتمبر

أعلنت هيئة قناة بنما فرض قيود جديدة على حركة السفن اعتبارًا من سبتمبر، في ظل مخاوف من تراجع منسوب المياه واستمرار تأثيرات ظاهرة النينيو.

ووفق البيان الصادر عن قناة بنما ؛ فقد قررت الهيئة السماح بعبور 34 سفينة يوميًا بدءًا من 4 سبتمبر، قبل خفض العدد إلى 32 سفينة يوميًا اعتبارًا من 15 سبتمبر.

وكانت الهيئة في وقت لاحق من العام الجاري ؛ أعلنت عدم فرض قيود خلال العام الجاري، بعدما اتخذت القناة إجراءات للحفاظ على مستويات المياه منذ 2025.

وسجلت الأمطار بين مايو وأغسطس تراجعًا بنسبة 34% عن معدلاتها المعتادة، بينما انخفضت تدفقات مستجمعات المياه بنسبة 44%.

وحذرت الهيئة من أن استمرار النينيو خلال 2026 و2027 قد يزيد الجفاف، ويهدد استدامة القناة وإمدادات المياه المحلية.

