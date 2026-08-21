محافظ الجيزة يبحث موقف تقنين أراضي أملاك الدولة مع رؤساء الأحياء

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أحياء العمرانية والطالبية والهرم والعجوزة ورئيس مركز ومدينة أطفيح وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والوقوف على نسب الإنجاز والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الطلبات المقدمة إلى جانب بحث سبل تسريع وتيرة العمل وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم.

واستعرض محافظ الجيزة، خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بكل حي ومركز، موجّهًا بسرعة استكمال إجراءات المعاينات واستيفاء المستندات المطلوبة، وإنهاء إجراءات سداد الرسوم، بما يضمن سرعة الانتهاء من الملفات المستوفاة.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة الالتزام بالدقة في مراجعة المستندات والبيانات الخاصة بكل طلب، وعدم السماح بوجود أي مخالفات أو تجاوزات في إجراءات التقنين، مع سرعة إنهاء أعمال الفحص والمعاينات والمراجعات المطلوبة، ورصد الملفات التي تواجه معوقات لسرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع الالتزام بأحكام القانون.

ووجّه محافظ الجيزة بضرورة المتابعة اليومية لموقف الملفات، وإعداد تقارير دورية توضح نسب الإنجاز ومعدلات الأداء، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.