"النينيو" يضرب قناة بنما.. تخفيض جديد لحركة الملاحة بسبب الجفاف

أعلنت هيئة قناة بنما أنها ستخفض عدد السفن المسموح لها بالعبور يومياً عبر الممر المائي الحيوي الذي يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ، وذلك بسبب تراجع منسوب المياه في البحيرات المغذية للقناة نتيجة الجفاف المرتبط بظاهرة "النينيو".



وبحسب بيان الهيئة، الخميس، سينخفض العدد من 36 إلى 34 سفينة يومياً اعتباراً من 3 سبتمبر المقبل، على أن يتراجع مجدداً إلى 32 سفينة يومياً بدءاً من 15 سبتمبر.



جفاف حاد يضرب أمريكا الوسطى



تعاني دول أمريكا الوسطى من جفاف شديد ناجم عن ظاهرة "النينيو" المناخية، التي تتسبب في ارتفاع حرارة سطح المحيط الهادئ وتؤدي إلى تغيرات في أنماط الرياح وهطول الأمطار.



وأوضحت الهيئة، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، أن معدل هطول الأمطار في منطقة القناة بين مايو وأغسطس تراجع بنسبة 34% عن المتوسط التاريخي، مشيرة إلى احتمال مزيد من الانخفاض مع استمرار تأثير الظاهرة المناخية.

وقال المشغل إن "انخفاض معدل هطول الأمطار عن المتوقع في مستجمع مياه القناة" يفرض اتخاذ تدابير لضمان "الاستدامة طويلة الأجل" للممر المائي.



تداعيات على التجارة العالمية وازدحام متوقع



يمر عبر قناة بنما نحو 5% من التجارة البحرية العالمية، وما يقارب 40% من حركة الحاويات في الولايات المتحدة. ويفضلها العديد من شركات الشحن لتقليل تكاليف وأوقات النقل، خاصة بين الصين وآسيا والولايات المتحدة.

وحذرت الهيئة من أن أوقات انتظار السفن التي تحاول العبور دون حجز مسبق ستزداد مع بدء التخفيضات الجديدة، ويتم حالياً بيع 10% فقط من مواعيد العبور في مزادات علنية، بعد أن بلغ متوسط قيمة العطاء الفائز 135 ألف دولار قبل الأزمة، فيما دفعت إحدى شركات الشحن 4 ملايين دولار في أبريل الماضي للحصول على موعد عبور، ولم تستبعد الهيئة فرض مزيد من القيود في الأسابيع المقبلة اعتماداً على كميات الأمطار المتوقعة.



أزمة تتكرر: من 38 سفينة إلى 22 في 2023



سبق للقناة أن خفضت عدد السفن المسموح بعبورها يومياً من 38 إلى 22 سفينة في عام 2023، بعد انخفاض حاد في منسوب البحيرات الاصطناعية المغذية لها. وأدت تلك القيود حينها إلى تكدس السفن وبحث الشركات عن مسارات بديلة.

كما لجأت الهيئة إلى إجراءات أخرى للحفاظ على المياه، منها خفض الحد الأقصى لغاطس أكبر السفن المارة.



مياه الشرب في خطر



وتكتسب أزمة المياه في بنما بعداً حساساً، إذ توفر البحيرات التي تغذي القناة مياه الشرب لنصف سكان البلاد البالغ عددهم 4.2 مليون نسمة.

ويُعد كل من الولايات المتحدة والصين واليابان وتشيلي وكوريا الجنوبية من أبرز مستخدمي القناة التي بنتها الولايات المتحدة.



تحدث ظاهرة "النينيو" كل سنتين إلى سبع سنوات في المتوسط، ويتوقع أن يكون حدث هذا العام من بين الأقوى المسجلة.

وفي سياق متصل، أعلنت حكومة هندوراس يوم الأربعاء وضع 80% من أراضيها تحت حالة التأهب بسبب الجفاف.

