قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 أغسطس.. انخفاض الأبيض والبلدي
لبنان.. غارات إسرائيلية تستهدف مرتفع علي الطاهر
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 أغسطس.. عيار 21 بكام؟
بعد 26 عاما.. بلجيكا تكشف عن سر ملكي يخص الأسرة الحاكمة
بناء الإنسان وتحسين الخدمات.. كيف تستهدف خطة التنمية رفع جودة حياة المواطنين؟
أفضل دعاء يوم الجمعة.. اغتنم ساعة الإجابة ولا تفوتها
النشرة المرورية| سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة وانتشار أمني مكثف
رئيس الوزراء يزور تنزانيا .. اليوم
القوات النسلحة اليمنية تستهدف موقع قيادي حوثي مع مرافقيه
3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص
انهيار عسكري وقيادة مجهولة.. ترامب يكشف عن دمار إيران من الداخل
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة يصاحبها رذاذ خفيف وتحذيرات من استمرار ارتفاع الأمواج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"النينيو" يضرب قناة بنما.. تخفيض جديد لحركة الملاحة بسبب الجفاف

قناة بنما
قناة بنما
خاطر عبادة

أعلنت هيئة قناة بنما أنها ستخفض عدد السفن المسموح لها بالعبور يومياً عبر الممر المائي الحيوي الذي يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ، وذلك بسبب تراجع منسوب المياه في البحيرات المغذية للقناة نتيجة الجفاف المرتبط بظاهرة "النينيو".


وبحسب بيان الهيئة، الخميس، سينخفض العدد من 36 إلى 34 سفينة يومياً اعتباراً من 3 سبتمبر المقبل، على أن يتراجع مجدداً إلى 32 سفينة يومياً بدءاً من 15 سبتمبر.


جفاف حاد يضرب أمريكا الوسطى


تعاني دول أمريكا الوسطى من جفاف شديد ناجم عن ظاهرة "النينيو" المناخية، التي تتسبب في ارتفاع حرارة سطح المحيط الهادئ وتؤدي إلى تغيرات في أنماط الرياح وهطول الأمطار.


وأوضحت الهيئة، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، أن معدل هطول الأمطار في منطقة القناة بين مايو وأغسطس تراجع بنسبة 34% عن المتوسط التاريخي، مشيرة إلى احتمال مزيد من الانخفاض مع استمرار تأثير الظاهرة المناخية.
وقال المشغل إن "انخفاض معدل هطول الأمطار عن المتوقع في مستجمع مياه القناة" يفرض اتخاذ تدابير لضمان "الاستدامة طويلة الأجل" للممر المائي.


تداعيات على التجارة العالمية وازدحام متوقع


يمر عبر قناة بنما نحو 5% من التجارة البحرية العالمية، وما يقارب 40% من حركة الحاويات في الولايات المتحدة. ويفضلها العديد من شركات الشحن لتقليل تكاليف وأوقات النقل، خاصة بين الصين وآسيا والولايات المتحدة.
وحذرت الهيئة من أن أوقات انتظار السفن التي تحاول العبور دون حجز مسبق ستزداد مع بدء التخفيضات الجديدة، ويتم حالياً بيع 10% فقط من مواعيد العبور في مزادات علنية، بعد أن بلغ متوسط قيمة العطاء الفائز 135 ألف دولار قبل الأزمة، فيما دفعت إحدى شركات الشحن 4 ملايين دولار في أبريل الماضي للحصول على موعد عبور، ولم تستبعد الهيئة فرض مزيد من القيود في الأسابيع المقبلة اعتماداً على كميات الأمطار المتوقعة.


أزمة تتكرر: من 38 سفينة إلى 22 في 2023


سبق للقناة أن خفضت عدد السفن المسموح بعبورها يومياً من 38 إلى 22 سفينة في عام 2023، بعد انخفاض حاد في منسوب البحيرات الاصطناعية المغذية لها. وأدت تلك القيود حينها إلى تكدس السفن وبحث الشركات عن مسارات بديلة.
كما لجأت الهيئة إلى إجراءات أخرى للحفاظ على المياه، منها خفض الحد الأقصى لغاطس أكبر السفن المارة.


مياه الشرب في خطر 


وتكتسب أزمة المياه في بنما بعداً حساساً، إذ توفر البحيرات التي تغذي القناة مياه الشرب لنصف سكان البلاد البالغ عددهم 4.2 مليون نسمة.
ويُعد كل من الولايات المتحدة والصين واليابان وتشيلي وكوريا الجنوبية من أبرز مستخدمي القناة التي بنتها الولايات المتحدة.


تحدث ظاهرة "النينيو" كل سنتين إلى سبع سنوات في المتوسط، ويتوقع أن يكون حدث هذا العام من بين الأقوى المسجلة.
وفي سياق متصل، أعلنت حكومة هندوراس يوم الأربعاء وضع 80% من أراضيها تحت حالة التأهب بسبب الجفاف.
 

قناة بنما النينيو الجفاف حركة الملاحة الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

الطقس غدًا

7 درجات كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

طرابزون

الصحف التركية: خسارة طرابزون بالدوري الأوروبي ضربة قوية لطموحات الفريق

رسوم التحويل على إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 وحدود التحويل بعد قرار البنك المركزي رسميًا

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر

بيزيرا

مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة

السيرك

سقوط لاعبة بالسيرك القومي في جمصة خلال العرض.. وإحالة الواقعة للتحقيق

محمد رمضان

بطائرة هليكوبتر.. دخول مفاجئ لـ محمد رمضان بحفل رأس البر

ترشيحاتنا

ميرنا الهلباوي وزوجها أحمد السعدني

مميز وعاطفي.. ميرنا الهلباوي تحتفل بعيد ميلادها رفقة أحمد السعدني ونجله

مي فاروق

مي فاروق تحيي حفلا غنائيا في تونس

درة

درة تتألق في أحدث ظهور بفستان أنيق

بالصور

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

منة شلبي بملابس الإعـ.دام.. الصور الأولى من كواليس مسلسل عنبر الموت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد