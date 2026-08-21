قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواف سلام: انتشار الجيش يعيد للدولة سيطرتها وهيبتها في كل موقع ينتشر فيه
مضاعفات خطيرة.. أطباء يكشفون مخاطر الاستخدام العشوائي لـ حقن التخسيس
مدبولي: مشروع سد جوليوس نيريري العملاق نموذج لقوة مصر الناعمة في قارة أفريقيا
طهران تتوعد برد مدمر بعد تهديدات واشنطن بأقوى عقوبات اقتصادية في التاريخ
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
بعد انتشار الفيديو.. إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم وإحالتها للتحقيق بسبب تعديها على مواطن
الساعات الحاسمة.. توتنهام يقترب من ضم عمر مرموش من مانشستر سيتي
بعد العقوبات الأمريكية ضدها.. تحذير عاجل من رئيسة المحكمة الجنائية الدولية
تعرف على فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد.. عواد فى حراسة المرمى والدباغ بالهجوم
الأسبوع المقبل.. الأرصاد توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين
حقيقة فيديو القبض على شخص بالجيزة دون وجه حق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النينيو تدفع قناة بنما لخفض الملاحة ومخاوف من تزايد أزمة نقص أمداد التجارة

النينيو تدفع قناة بنما لخفض الملاحة ومخاوف من تزايد أزمة نقص أمداد التجارة
النينيو تدفع قناة بنما لخفض الملاحة ومخاوف من تزايد أزمة نقص أمداد التجارة
أ ش أ

أعلنت الجهة المشغلة للممر المائي الاستراتيجي بنما الذي يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ عن خفض عدد السفن المسموح لها بالعبور يوميا اعتبارا من الشهر المقبل بسبب تراجع منسوب المياه في البحيرات الاصطناعية التي تعتمد عليها القناة نتيجة الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو.

وقالت الهيئة، في بيان وفق لما ذكرته صحيفة الجارديان، إن عدد السفن المسموح بمرورها يوميا سينخفض من 36 إلى 34 سفينة اعتبارا من 3 سبتمبر، على أن يتراجع مجددا إلى 32 سفينة يوميًا بدءا من 15 سبتمبر، في خطوة تعكس تأثير انخفاض مستويات المياه على حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات التجارية في العالم.

وحذر خبراء من أن تقليص الملاحة عبر قناة بنما قد يفاقم اختناقات سلاسل الإمداد والطاقة ويرفع مخاطر حدوث نقص في بعض السلع والمواد الأساسية، خاصة مع اضطرار شركات الشحن إلى البحث عن مسارات بديلة أطول وأكثر تكلفة.

وتجد قناة بنما، أحد أبرز الممرات الملاحية في العالم، نفسها أمام أزمة مزدوجة تجمع بين تداعيات التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية، ما يفرض على مشغلي السفن وشركات الطاقة الكبرى إعادة النظر في استراتيجياتها اللوجستية ومسارات النقل.

وحذرت الهيئة، من أن التقييدات قد تتشدد أكثر إذا استمر شح الأمطار، في ظل توقعات بأن يكون نمط "النينيو" هذا العام من بين الأقوى في تاريخه.

وتُعَد المياه قضية بالغة الحساسية في بنما، إذ تُستخدم البحيرات ذاتها التي تغذي القناة في تزويد نصف سكان البلاد البالغ عددهم 4.2 مليون نسمة بمياه الشرب، ما يضع السلطات أمام معادلة دقيقة بين الحفاظ على استدامة الممر الملاحي وتلبية الاحتياجات المعيشية للمواطنين.

جدير بالذكر أن قناة بنما مسؤولة عن تمرير نحو 5% من التجارة البحرية العالمية وقرابة 40% من حركة الحاويات الأمريكية، ما يجعل أي اضطراب فيها ذا تداعيات مباشرة على سلاسل الإمداد الدولية.

ومع تشديد القيود، تتفاقم أزمة الانتظار للسفن التي لا تحجز مواعيد عبور مسبقة، إذ يطرح جزء من فتحات العبور اليومية للمزايدة العلنية.

وتعاني أمريكا الوسطى من جفاف شديد ناجم عن ظاهرة النينيو، وهي نمط مناخي يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح المحيط الهادئ، مما يتسبب في تغيرات في الرياح وهطول الأمطار.

وقالت الهيئة، إن معدل هطول الأمطار في منطقة القناة من مايو إلى أغسطس انخفض بنسبة 34٪ عن متوسطه التاريخي، مضيفة أن ظاهرة النينيو قد تقلله أكثر من ذلك.

تفضل القناة من قِبل العديد من شركات الشحن لأنها تقلل عادة من التكاليف وأوقات النقل، لا سيما بالنسبة لشركات التجزئة الكبرى وشركات الطاقة التي تتاجر بين الصين وبقية آسيا والولايات المتحدة.

المستخدمون الرئيسيون للقناة التي بنتها الولايات المتحدة هم الولايات المتحدة والصين واليابان وتشيلي وكوريا الجنوبية.

الجهة المشغلة للممر المائي الاستراتيجي المحيط الأطلسي المحيط الهادئ تراجع منسوب المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

بيزيرا

مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

الشيخ ابو بكر والفيشاوي

اللهم نق قلبه.. محمد أبو بكر يدعم أحمد الفيشاوي بعد طلبه التوبة: على الجميع دعمه ولو بالدعاء

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

موظفة تأمينات الهرم

تعدت على مواطن لفظيًا.. وقف موظفة بتأمينات الهرم عن العمل وإحالتها للتحقيق| فيديو

ترشيحاتنا

قطارات إضافية لزوار دير العذراء باسيوط

لزوار مولد العذراء بأسيوط.. استمرار تشغيل القطارات الإضافية إلى درنكة

تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب 2026.. رابط التسجيل وخطوات وشروط التحويل بين الكليات

شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

أحدث تفاصيل شهادات الإدخار 2026 في البنوك المصرية.. هل ترتفع الفوائد؟

بالصور

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد