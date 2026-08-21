النينيو تدفع قناة بنما لخفض الملاحة ومخاوف من تزايد أزمة نقص أمداد التجارة

أعلنت الجهة المشغلة للممر المائي الاستراتيجي بنما الذي يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ عن خفض عدد السفن المسموح لها بالعبور يوميا اعتبارا من الشهر المقبل بسبب تراجع منسوب المياه في البحيرات الاصطناعية التي تعتمد عليها القناة نتيجة الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو.

وقالت الهيئة، في بيان وفق لما ذكرته صحيفة الجارديان، إن عدد السفن المسموح بمرورها يوميا سينخفض من 36 إلى 34 سفينة اعتبارا من 3 سبتمبر، على أن يتراجع مجددا إلى 32 سفينة يوميًا بدءا من 15 سبتمبر، في خطوة تعكس تأثير انخفاض مستويات المياه على حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات التجارية في العالم.

وحذر خبراء من أن تقليص الملاحة عبر قناة بنما قد يفاقم اختناقات سلاسل الإمداد والطاقة ويرفع مخاطر حدوث نقص في بعض السلع والمواد الأساسية، خاصة مع اضطرار شركات الشحن إلى البحث عن مسارات بديلة أطول وأكثر تكلفة.

وتجد قناة بنما، أحد أبرز الممرات الملاحية في العالم، نفسها أمام أزمة مزدوجة تجمع بين تداعيات التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية، ما يفرض على مشغلي السفن وشركات الطاقة الكبرى إعادة النظر في استراتيجياتها اللوجستية ومسارات النقل.

وحذرت الهيئة، من أن التقييدات قد تتشدد أكثر إذا استمر شح الأمطار، في ظل توقعات بأن يكون نمط "النينيو" هذا العام من بين الأقوى في تاريخه.

وتُعَد المياه قضية بالغة الحساسية في بنما، إذ تُستخدم البحيرات ذاتها التي تغذي القناة في تزويد نصف سكان البلاد البالغ عددهم 4.2 مليون نسمة بمياه الشرب، ما يضع السلطات أمام معادلة دقيقة بين الحفاظ على استدامة الممر الملاحي وتلبية الاحتياجات المعيشية للمواطنين.

جدير بالذكر أن قناة بنما مسؤولة عن تمرير نحو 5% من التجارة البحرية العالمية وقرابة 40% من حركة الحاويات الأمريكية، ما يجعل أي اضطراب فيها ذا تداعيات مباشرة على سلاسل الإمداد الدولية.

ومع تشديد القيود، تتفاقم أزمة الانتظار للسفن التي لا تحجز مواعيد عبور مسبقة، إذ يطرح جزء من فتحات العبور اليومية للمزايدة العلنية.

وتعاني أمريكا الوسطى من جفاف شديد ناجم عن ظاهرة النينيو، وهي نمط مناخي يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح المحيط الهادئ، مما يتسبب في تغيرات في الرياح وهطول الأمطار.

وقالت الهيئة، إن معدل هطول الأمطار في منطقة القناة من مايو إلى أغسطس انخفض بنسبة 34٪ عن متوسطه التاريخي، مضيفة أن ظاهرة النينيو قد تقلله أكثر من ذلك.

تفضل القناة من قِبل العديد من شركات الشحن لأنها تقلل عادة من التكاليف وأوقات النقل، لا سيما بالنسبة لشركات التجزئة الكبرى وشركات الطاقة التي تتاجر بين الصين وبقية آسيا والولايات المتحدة.

المستخدمون الرئيسيون للقناة التي بنتها الولايات المتحدة هم الولايات المتحدة والصين واليابان وتشيلي وكوريا الجنوبية.