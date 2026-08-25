العثور على جثة مجهولة الهوية داخل مدافن قرية جراجوس بقنا

​تُكثف أجهزة الأمن بقنا جهودها لكشف ملابسات واقعة غامضة، عقب العثور على جثة شخص مجهول الهوية مُلقاة داخل مدافن قرية جراجوس التابعة لمركز قوص، وسط حالة استنفار أمني لمعرفة هوية المتوفى والأسباب المؤدية للوفاة.

كانت أجهزة الأمن بقنا تلقت إخطارًا من غرفة عمليات مرفق الإسعاف، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة المدافن يتضمن العثور على جثة هامدة لشخص لا يحمل أي أوراق ثبوتية تكشف عن هويته، وعلى الفور تحركت القوات الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ للوقوف على أبعاد الجريمة.

​وجرى نقل الجثة فور معاينتها مبدئيًا من قبل رجال المباحث إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة العامة، حيث جرى إيداعها المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، والبدء في استخراج تصاريح الدفن عقب التشريح.

​وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات مباشرة، لكشف ملابسات الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، مع تكليف رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات وفحص بلاغات التغيب بالمنطقة.

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