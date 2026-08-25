بعد اتهامه بمجاملة الأهلي.. كريم حسن شحاتة: أنا زملكاوي وبقول الحق

رد الإعلامي كريم حسن شحاتة على الانتقادات التي تعرض لها، بعد تصريحاته بشأن صحة ركلة الجزاء التي احتسبت للأهلي أمام الشرقية إنبي، مؤكدًا أنه لا يجامل أي نادٍ، وأنه يتعامل مع الحالات التحكيمية بعيدًا عن العواطف والانتماءات.

وقال كريم حسن شحاتة: فى تصريحات تلفزيونية «طلعت امبارح قولت إن ضربة جزاء الأهلي قصاد إنبي صحيحة، لقيت هجوم جامد جدًا واتقالي يا عم كريم إنت بتجامل الأهلي وإزاي ضربة جزاء».

وأضاف: «أنا شرحت اللعبة امبارح وقلت إن مدافع إنبي زق بن شرقي في ضربة ومنعه من لعب الكورة، وفضلوا الزملكاوية يقولوا إنت بتخاف من الأهلي وبتجامل الأهلي عشان ترضي جمهور الأهلي».

وتابع: «أنا عايز أقول أنا مبشتغلش الشغلانة دي، أهلي وزمالك، رغم إني زملكاوي، بس أنا راجل بقول الصح بعيدًا عن العواطف والانتماءات، واللي بشوفه بقوله بحق ربنا».

وشدد كريم حسن شحاتة على أنه لا ينحاز إلى الأهلي أو الزمالك، قائلًا: «ولا بطبل لأهلي ولا لزمالك، حق ربنا ميزعلش».

وكان كريم حسن شحاتة قد أكد في تصريحات تلفزيونية أن ركلة جزاء الأهلي أمام إنبي صحيحة، موضحًا أن مدافع إنبي قام بدفع أشرف بن شرقي ومنعه من لعب الكرة، وهو ما استوجب احتساب المخالفة.

الأهلي يهزم إنبي في الجولة الأولى

وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

وبهذا الانتصار، استهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري بتحقيق ثلاث نقاط، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى صافرة النهاية.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره زد، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وزد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي.