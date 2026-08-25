​ملهم الحضارات.. أطفال متحف الأبنودي يسطرون لوحات فنية احتفالاً بعيد وفاء النيل

نظم متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس، ورشة فنية متخصصة للرسم والتلوين حملت عنوان "النيل ملهم الحضارات"… وذلك ​في إطار احتفالات وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور محمود حامد، بعيد وفاء النيل،

​شهدت الورشة تفاعلاً واسعا ومشاركة متميزة من 31 طفلاً وطفلة تمثلوا الفئة العمرية ما بين 8 إلى 16 عاماً، والذين اجتمعوا ليعبروا عن حبهم للنهر الخالد ورؤيتهم الفنية لفضله العظيم على التاريخ البشري.

​وقد استهلت فعاليات اليوم بجلسة حكي ثقافي وتاريخي مبسطة، استعرضت دور نهر النيل في نشأة الحضارات المتعاقبة على مر العصور، وأهميته المحورية في بناء الهوية المصرية، مما أسهم في تحفيز خيال المشاركين وإثراء حصيلتهم الفكرية قبل بدء عملية الإبداع التشكيلي.

​وعقب جلسة الحكي، انخرط الأطفال في تطبيق ما تعلموه عبر الرسم والتلوين الحر؛ حيث أسفرت الورشة عن إنتاج 14 عملاً فنيا، عكست بصدق براءة الطفولة وعمق الانتماء الوطني، وجسدت رؤى الأجيال الجديدة لنهر النيل كشريان للحياة والإبداع.