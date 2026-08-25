مصطفى شوبير يقترب من تجديد عقده مع الأهلي.. وخلاف وحيد يعطل الاتفاق

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تفاصيل المفاوضات بين مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وإدارة القلعة الحمراء بشأن تجديد تعاقده، موضحًا أن الخلاف بين الطرفين لا يتعلق بالأمور المالية.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصطفى شوبير لم يختلف مع الأهلي في أي أمور مالية لتجديد تعاقده.. الخلاف الوحيد في بند الشرط الجزائي».

ويأتي ملف تجديد عقد مصطفى شوبير ضمن الملفات التي تحظى باهتمام داخل النادي الأهلي، في ظل رغبة إدارة النادي في الحفاظ على الحارس ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، مع استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق بشأن تفاصيل العقد الجديد.

الأهلي يفوز على إنبي في افتتاح الدوري

وكان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد بتحقيق الفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وقدم الأهلي مباراة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري، ليبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بانتصار في الجولة الافتتاحية.

موعد مباراة الأهلي وزد

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره زد، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وزد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي أمام زد، ومواصلة انطلاقته القوية في بطولة الدوري.