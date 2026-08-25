مهاجم الزمالك يواصل الغياب أمام البنك الأهلي بسبب مزق العضلة الخلفية

يواصل عمرو ناصر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الغياب عن صفوف فريقه خلال مواجهة البنك الأهلي المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني عمرو ناصر من إصابة بمزق في العضلة الخلفية، يخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ومن المتوقع أن يستغرق البرنامج العلاجي للاعب نحو أسبوعين، قبل تحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية وفقًا لمدى استجابته للعلاج.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، بحثًا عن تحقيق الفوز الأول في بطولة الدوري، بعدما استهل مشواره في المسابقة بالتعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري.