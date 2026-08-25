إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد الأقصى

أحيت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الثلاثاء، ذكرى المولد النبوي الشريف، باحتفال أقيم في رحاب المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك.

وتخلل الاحتفال تقديم المدائح النبوية والأناشيد الدينية من قبل فرقة الإنشاد الإسلامية، إلى جانب سرد السيرة النبوية الشريفة، في أجواء إيمانية داخل المسجد الأقصى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

شارك في إحياء المناسبة عدد من علماء ووجهاء القدس، بينهم الشيخ يوسف أبو سنينة، والشيخ محمد سرندح، والشيخ عزام الخطيب، والشيخ عمر الكسواني، إلى جانب عدد من المصلين ورواد المسجد الأقصى.

وتزامن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام مع الذكرى الـ 57 لإحراق المسجد الأقصى، في 21 أغسطس 1969، فيما دعت شخصيات دينية ومقدسية إلى شد الرحال إلى المسجد وإعماره بهذه المناسبة.