فرج عامر يفجر مفاجأة: تريزيجيه كلمة السر وراء انتقاله صلاح إلى طرابزون

علق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور التركي، مؤكدا أن وجود محمود حسن تريزيجيه كان أحد الأسباب المهمة وراء انتقال قائد منتخب مصر إلى النادي التركي.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: «كان واضح جدا إن أحد أهم أسباب انضمام محمد صلاح لنادي طرابزون التركي هو محمود حسن تريزيجية، نجم الأهلي السابق ونجم الرياض السعودي حاليًا».

وأشار رئيس سموحة السابق إلى أن العلاقة بين الثنائي المصري كان لها دور في خطوة صلاح، خاصة مع معرفة تريزيجيه بالأجواء التركية، وهو ما قد يساعد صلاح خلال تجربته الجديدة.

ويواصل محمد صلاح حاليا مشواره مع طرابزون سبور، في تجربة جديدة بالدوري التركي، بعدما أصبح أحد أبرز نجوم الفريق منذ انضمامه إليه.