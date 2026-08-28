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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الخضار اليوم الجمعة في سوق العبور.. ارتفاع الطماطم والكوسة وتراجع البامية

الخضراوات
الخضراوات
رحمة سمير

تباينت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026، داخل سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديثات السوق، وسط تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض في أسعار عدد من الأصناف، ما ينعكس على أسعارها لدى تجار التجزئة والمستهلكين.

ويُعد سوق العبور من أبرز الأسواق التي تعكس حركة تداول الخضراوات في مصر، وتُعد أسعاره مؤشرًا مهمًا لحركة الأسعار في الأسواق.

الخضراوات والفاكهة

أسعار الطماطم والبطاطس اليوم

تراوحت أسعار الطماطم بين 6 و15 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن السعر السابق، بينما سجلت البطاطس بين 10 و20 جنيهًا للكيلو.

أسعار البصل الأبيض والأحمر

تراوح سعر البصل الأبيض بين 8 و13 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا، فيما تراوح سعر البصل الأحمر بين 7 و11 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن السعر السابق.

الخضراوات والفاكهة

أسعار الكوسة والباذنجان والجزر

سجلت الكوسة بين 13 و25 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 3 جنيهات، بينما تراوح سعر الجزر بين 9 و15 جنيهًا.

وبلغ سعر الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، بارتفاع جنيهين، فيما تراوح الباذنجان الرومي بين 3 و5 جنيهات، والباذنجان الأبيض بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

أسعار الفلفل اليوم

تراوح سعر الفلفل الرومي بين 5 و9 جنيهات للكيلو، بارتفاع جنيه، بينما سجل الفلفل الحامي بين 5 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن السعر السابق.

وسجل الفلفل الألوان بين 20 و40 جنيهًا للكيلو.

أسعار البامية والملوخية

تراوح سعر البامية بين 30 و42 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن السعر السابق، بينما سجلت الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

أسعار الخيار اليوم

تراوح سعر الخيار الصوب بين 12 و18 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 4 جنيهات عن السعر السابق، بينما سجل الخيار البلدي بين 8 و12 جنيهًا.

أسعار الثوم والليمون

تراوح سعر الثوم بين 25 و45 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الليمون البلدي بين 13 و25 جنيهًا، والليمون الأضاليا بين 10 و15 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وتواصل أسعار الخضراوات في سوق العبور تحركاتها المتفاوتة بين الارتفاع والانخفاض، وسط متابعة لحركة التداول والأسعار خلال الأيام المقبلة، والتي قد تشهد تغيرات وفقًا لمستويات المعروض وحركة الطلب في الأسواق.

الخضار سوق العبور الطماطم والكوسة البامية

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