قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«التفكير فريضة».. الأزهر يوضح كيف نربي أبناءنا على إعمال العقل
الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 17 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
الأهلي يواجه زد في ظهوره الثاني بالدوري.. وتغييرات مرتقبة بالتشكيل
الطاقة الشمسية تخفض تكلفة الري.. حلول جديدة تعتمد على النانو تكنولوجي
توجيه "رئاسي حاد".. الرئيس السيسي يطالب بمراجعة عقود المطورين العقاريين لحماية حقوق المواطنين
الزمالك يخطط لتكرار سيناريو كهربا مع بيزيرا.. تحرك مرتقب أمام فيفا
منتخب مصر يحدد موعد ودية تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا 2027
هيثم حسن يترقب قرعة الدوري الأوروبي اليوم.. المنافسون ونظام البطولة
فرن هائل فوق أمريكا.. قبة حرارية تحاصر وتهدد حياة 50 مليون شخص
مؤسسة أبو العينين توزع 300 ألف علبة حلاوة المولد.. دور مجتمعي عريق وداعم للمواطنين
أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026
الجيش النيبالي يعلن إنقاذ 900 شخص عقب الفيضانات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحكومة النيبالية ترفض مشاركة فرق الإنقاذ الأجنبية وتكتفي بطلب الدعم المالي لمواجهة كارثة الفيضانات

الحكومة النيبالية ترفض مشاركة فرق الإنقاذ الأجنبية وتكتفي بطلب الدعم المالي لمواجهة كارثة الفيضانات
الحكومة النيبالية ترفض مشاركة فرق الإنقاذ الأجنبية وتكتفي بطلب الدعم المالي لمواجهة كارثة الفيضانات
أ ش أ

رفضت الحكومة النيبالية عروضا تقدمت بها عدة دول لإرسال فرق بحث وتفتيش وإنقاذ إلى البلاد، على الرغم من بقاء 517 أجنبيا في عداد المفقودين، إثر سيول نهر "بهوتيكوشي"، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية النيبالية قادرة وحدها على إدارة عمليات الإنقاذ.

وفي المقابل، أعربت نيبال عن تطلعها لتلقي مساهمات مالية عبر آلية "النوافذ الموحدة"، مشيرة إلى أن الحكومة ستسعى لطلب مساعدات مالية إضافية ودعم إضافي خلال مرحلة إعادة الإعمار.

وكانت دول عدة قد أعلنت مسبقا عن تقديم مساعدات مالية، بينما أبدت دول أخرى استعدادها لدعم جهود نيبال في عمليات البحث والإنقاذ وإعادة التأهيل والإعمار.

وبحسب معطيات الشرطة النيبالية، فإن المفقودين منذ أول أمس يشملون 178 هنديا و65 أمريكيا و51 ماليزيا، و53 أوكرانيا، و33 بريطانيا و35 أستراليا و25 كنديا، و9 سنغافوريين، إلى جانب رعايا ينتمون لأكثر من ثلاث عشرة دولة أخرى.

وأكد مسؤول بارز في وزارة الخارجية النيبالية تلقي الحكومة العديد من الطلبات، الرسمية وغير الرسمية، من دول ومنظمات لإرسال فرق خاصة بها للبحث والإنقاذ، إلا أن الرد الرسمي جاء بأن الأجهزة الأمنية المحلية تمتلك الكفاءة الكاملة لإدارة العمليات الميدانية بكفاءة واقتدار.

الحكومة النيبالية إرسال فرق بحث وتفتيش وإنقاذ سيول نهر بهوتيكوشي الأجهزة الأمنية النيبالية إدارة عمليات الإنقاذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

دعاء خسوف القمر

دعاء خسوف القمر وكيفية أداء صلاتها.. ماذا كان يفعل النبي وقت حدوث الظاهرة؟

صلاة الخسوف

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى فجر اليوم الجمعة

خسوف القمر

«قبل شروق الشمس».. التفاصيل والمواعيد الكاملة لمتابعة خسوف القمر فجر الجمعة

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

بمشاركة 80 دولة.. الإفتاء تناقش «الفردانية» و«الافتراق الرقمي» و«تحديات الانتماء»

صلاة الخسوف

الأزهر يوضح كيفية صلاة خسوف القمر والسنن المستحبة فيها

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ينعى والدة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نسرين أمين تتألق بفستان ارتدته نادين نسيب نجيم.. سعره يقترب من 200 ألف جنيه

نسرين امين
نسرين امين
نسرين امين

فيديو

القمر يتغير لونه

بعد قليل خسوف جزئي للقمر وتغير لونه.. ماذا يحدث في سماء مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد