ابراهيم البشاري: زيارة سفير سريلانكا للإسماعيلية خطوة لفتح أسواق جديدة أمام المانجة

أكد إبراهيم البشاري، نائب رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن زيارة سفير سريلانكا بالقاهرة، سيسيرا سيناڤيراتنا، إلى محافظة الإسماعيلية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الإسماعيلاوية في الأسواق الخارجية.

وقال البشاري إن زيارة السفير والوفد المرافق له تعكس اهتمام الجانب السريلانكي بالتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية التي تتمتع بها الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك مقومات زراعية وإنتاجية وتجارية تؤهلها للقيام بدور محوري في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وسريلانكا.

وأضاف أن من أبرز المستهدفات خلال المرحلة المقبلة فتح السوق السريلانكي أمام المانجة الإسماعيلاوي، باعتبارها أحد أهم المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، مؤكدًا أن جودة المانجة الإسماعيلاوي وسمعتها المتميزة تمنحها قدرة كبيرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح البشاري أن تعزيز العلاقات التجارية مع الجانب السريلانكي يمكن أن يمثل فرصة حقيقية أمام المنتجين والمصدرين بالإسماعيلية، ويدعم جهود التوسع في تصدير المنتجات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمامها.

وأكد أهمية البناء على نتائج الزيارة وتحويل فرص التعاون المطروحة إلى خطوات عملية تسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز مكانة المنتجات الإسماعيلاوية في الأسواق الدولية.