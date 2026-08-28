بعد إنقاذه من انقلاب سيارته.. قائد سيارة يلقي بنفسه في ترعة الإسماعيلية بسبب خلاف مع زوجته

شهدت منطقة ترعة الإسماعيلية واقعة أثارت حالة من الذهول، بعدما ألقى قائد سيارة بنفسه داخل مياه الترعة، عقب تعرضه لحادث انقلاب أثناء سيره.

وبحسب روايات شهود عيان، انقلبت السيارة، وتمكن عدد من المواطنين من الوصول إليها وإخراج قائدها، وإنقاذه قبل تفاقم حالته.

وأضاف الشهود أن السائق، عقب خروجه من السيارة، دخل في حالة من الاضطراب، قبل أن يتجه بشكل مفاجئ نحو ترعة الإسماعيلية ويلقي بنفسه داخل المياه، وسط محاولات من الأهالي لإنقاذه.

وتواصل الجهات المختصة أعمال البحث والفحص للوقوف على تفاصيل الواقعة وملابساتها، وكشف الأسباب التي دفعت قائد السيارة إلى هذا التصرف