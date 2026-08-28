جيش الاحتلال يحذر نتنياهو من خروج الضفة عن السيطرة بسبب عنف المستوطنين

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط حذّر خلال اجتماع أمني من أن اعتداءات المستوطنين قد تشعل الضفة الغربية.

وفي سياق متصل ؛وجه جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين تقريباً رسالة إلى نتنياهو يطالبون فيها باتخاذ إجراءات بشأن عنف المستوطنين "المميت".

رسالة صاغها شومر وشيف وبوكر، ووقعها جميع أعضاء الكتلة البرلمانية البالغ عددهم 47 عضواً باستثناء اثنين، تدعو إلى إزالة البؤر الاستيطانية غير القانونية وتكثيف التحقيقات في عمليات قتل المواطنين الأمريكيين.



كما حثّ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطيون، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على كبح جماح تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، فضلاً عن حملات الاعتقال الجماعي التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في المنطقة.

