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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عندك كوب زبادي؟ اعملي منه حلو اقتصادي في دقائق.. من غير فرن

حلوى الزبادي
حلوى الزبادي
أسماء عبد الحفيظ

لو عندك كوب زبادي في الثلاجة ومحتارة تعملي بيه إيه، مش لازم تشتري مكونات كثيرة لتحضير حلو لذيذ، يمكنك تحويله إلى حلو بارد بسيط واقتصادي بمكونات متوفرة في البيت، ويتميز بأنه لا يحتاج إلى فرن أو وقت طويل في التحضير.

هذه الوصفة مناسبة أيضًا عندما يكون لديكِ زبادي زائد وتريدين استخدامه بدلًا من تركه في الثلاجة حتى يفسد، تقدمها الشيف رباب العمدة.

مكونات حلو الزبادي الاقتصادي

  • كوب زبادي.
  • 2 ملعقة كبيرة سكر أو حسب الرغبة.
  • نصف كوب لبن.
  • ملعقة كبيرة نشا.
  • نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
  • بسكويت سادة حسب المتاح.
  • ملعقة صغيرة كاكاو اختياري.
  • جوز هند أو مكسرات للتزيين حسب المتوفر.

 

طريقة عمل حلو الزبادي

في البداية، ضعي اللبن والنشا والسكر في وعاء، وقلبي المكونات جيدًا قبل وضعها على النار حتى يذوب النشا ولا تتكون تكتلات.

ارفعي الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يبدأ القوام في السماكة.

ارفعيه من على النار، ثم أضيفي الفانيليا واتركيه يهدأ قليلًا.

بعد ذلك، أضيفي كوب الزبادي إلى الخليط وقلبي جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

 

حضري طبقات الحلو

كسري البسكويت إلى قطع صغيرة وضعي طبقة منه في أكواب التقديم أو طبق صغير.

يمكن إضافة قليل من الكاكاو إلى جزء من خليط الزبادي للحصول على طبقة بنكهة الشوكولاتة، ثم ضعي طبقة من الكريمة فوق البسكويت.

كرري الطبقات حسب الكمية المتاحة، ثم زيني الوجه بجوز الهند أو المكسرات أو القليل من البسكويت المطحون.

 

اتركيه في الثلاجة

ضعي الحلو في الثلاجة لمدة ساعتين تقريبًا حتى يتماسك ويصبح باردًا.

وإذا كنتِ تريدين تحضير الوصفة بسرعة، يمكن تقديمها بعد أن تبرد جيدًا، لكن التبريد لفترة أطول يمنحها قوامًا أفضل.

 

أفكار لتغيير طعم الوصفة

الميزة في حلو الزبادي أنه يمكن تغيير النكهة حسب المكونات الموجودة في المنزل.

يمكن إضافة ملعقة من المربى بين الطبقات، أو استخدام الموز المقطع، أو إضافة الكاكاو إلى الخليط، كما يمكن وضع القليل من القرفة مع البسكويت للحصول على نكهة مختلفة.

ولو كان لديكِ شوكولاتة متبقية، يمكن إذابتها وإضافتها إلى الوجه بدلًا من المكسرات.

حلو اقتصادي من غير مكونات كثيرة

هذه الوصفة مناسبة بشكل خاص للأيام التي تريدين فيها تحضير حلو سريع دون شراء مكونات كثيرة. فبجانب كوب الزبادي، تعتمد بشكل أساسي على اللبن والنشا والسكر والبسكويت، ويمكن الاستغناء عن بعض الإضافات أو استبدالها بما هو متوفر لديكِ.

والأهم أنها لا تحتاج إلى فرن أو خلاط، ويمكن تجهيزها في دقائق ثم وضعها في الثلاجة لتصبح جاهزة للتقديم.

كوب زبادي زبادي حلوي الزبادي

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