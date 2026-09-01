بتنسى أسماء الناس والأماكن فجأة؟ طبيبة مخ وأعصاب تكشف متى يكون النسيان طبيعيًا ومتى يحتاج فحصًا

هل سبق أن حاولت تذكر اسم شخص تعرفه جيدًا ولم تستطع الوصول إليه في اللحظة نفسها؟ أو نسيت اسم مكان معتاد عليه رغم أنك زرته أكثر من مرة؟ هذه المواقف قد تثير القلق، خصوصًا مع انتشار المخاوف من ارتباط النسيان بأمراض الذاكرة والمخ.

لكن نسيان اسم شخص أو مكان من وقت لآخر لا يعني بالضرورة وجود مشكلة عصبية، إذ يمكن أن يتأثر التركيز والقدرة على استرجاع المعلومات بعوامل عديدة، من بينها الإرهاق وقلة النوم والضغط النفسي.

وفي هذا السياق، توضح الدكتورة إسراء عبد الفتاح، طبيبة مخ وأعصاب، من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن تقييم النسيان لا يعتمد على موقف منفرد، وإنما على تكرار الأعراض وطبيعتها ومدى تأثيرها على حياة الشخص اليومية.

نسيت اسم شخص.. هل هذا طبيعي؟

تقول عبد الفتاح إن عدم تذكر اسم شخص للحظات، رغم معرفة الشخص جيدًا، قد يحدث بصورة طبيعية، خصوصًا إذا تمكن الإنسان من تذكر الاسم بعد فترة قصيرة.

وقد تحدث هذه المشكلة عندما يكون المخ مشغولًا بعدة أمور في الوقت نفسه، أو عندما يكون الشخص مرهقًا أو يعاني من قلة النوم، لأن التركيز والانتباه يؤثران بصورة مباشرة في قدرة المخ على تخزين المعلومات واسترجاعها.

لذلك، فإن نسيان كلمة أو اسم ثم تذكره بعد دقائق لا يعني بمفرده الإصابة بمرض في الذاكرة.

لماذا أنسى أسماء الأماكن؟

وتوضح طبيبة المخ والأعصاب أن نسيان اسم شارع أو مطعم أو مكان سبق للشخص زيارته يمكن أن يحدث أيضًا نتيجة ضعف التركيز وقت تخزين المعلومة، وليس بالضرورة بسبب وجود خلل في الذاكرة.

وقد يتذكر الشخص شكل المكان أو الطريق إليه لكنه يعجز مؤقتًا عن تذكر اسمه، ثم يسترجع المعلومة لاحقًا.

والفارق المهم هنا هو أن الشخص يعرف أنه نسي المعلومة ويحاول استرجاعها، ثم يتمكن من تذكرها بعد فترة، مقارنة بحالات أكثر وضوحًا يصبح فيها النسيان متكررًا ويؤثر على الأداء اليومي.

متى يصبح النسيان غير طبيعي؟

وتؤكد أخصائي المخ والأعصاب، أن الأمر يحتاج إلى تقييم طبي عندما يلاحظ الشخص أو أسرته تغيرًا واضحًا ومستمرًا في قدرته على التذكر، خاصة إذا بدأ النسيان يؤثر على حياته اليومية.

ومن العلامات التي تستحق الانتباه تكرار السؤال نفسه، نسيان مواعيد مهمة باستمرار، فقدان القدرة على إتمام مهام معتادة، أو نسيان معلومات كان الشخص يعرفها جيدًا في السابق.

كما أن تكرار وضع الأشياء في أماكن غير معتادة وعدم القدرة على تذكر مكانها، أو مواجهة صعوبة في العثور على الطريق في أماكن مألوفة، يستدعي تقييمًا طبيًا، خصوصًا إذا كانت هذه الأعراض جديدة أو تزداد مع الوقت.

قلة النوم والتوتر.. أعداء التركيز والذاكرة

وتشير طبيبة المخ والأعصاب إلى أن النوم الجيد والهدوء النفسي لهما دور مهم في كفاءة الذاكرة، ولذلك قد يلاحظ الإنسان زيادة النسيان خلال فترات الضغط النفسي أو الإجهاد وقلة النوم.

وفي هذه الحالات، قد تكون المشكلة الأساسية هي ضعف التركيز والانتباه، ما يجعل عملية تسجيل المعلومات واسترجاعها أكثر صعوبة.

ولهذا، لا يجب أن يربط الشخص أي نسيان بسيط مباشرة بالخرف أو الزهايمر، وإنما يجب النظر إلى الصورة الكاملة للأعراض.

أسباب أخرى قد تؤثر على الذاكرة

ولا تقتصر مشكلات الذاكرة على الأمراض العصبية، فقد ترتبط أحيانًا بأسباب أخرى، مثل بعض الأدوية، واضطرابات النوم، ونقص بعض الفيتامينات، واضطرابات الغدة الدرقية، إضافة إلى بعض المشكلات النفسية.

ولهذا قد يطلب الطبيب مجموعة من الفحوصات حسب حالة المريض وأعراضه، بهدف تحديد السبب الحقيقي وراء تغير الذاكرة أو التركيز.

النسيان المفاجئ.. متى يحتاج إلى طوارئ؟

وتحذر د. إسراء عبد الفتاح من تجاهل فقدان الذاكرة المفاجئ أو الارتباك الذي يظهر بصورة غير معتادة، خاصة إذا صاحبه ضعف أو تنميل في أحد جانبي الجسم، اضطراب في الكلام، فقدان التوازن، تغير مفاجئ في الرؤية أو صداع شديد ومفاجئ.

فهذه الأعراض قد تشير إلى مشكلة عصبية طارئة، ويجب في هذه الحالة طلب الرعاية الطبية العاجلة وعدم الانتظار حتى تختفي الأعراض من تلقاء نفسها.

هل النسيان يعني الإصابة بالزهايمر؟

وتؤكد طبيبة المخ والأعصاب أن النسيان وحده لا يكفي لتشخيص مرض الزهايمر أو أي مرض عصبي، فالتشخيص يحتاج إلى تقييم طبي شامل.

كما أن هناك فرقًا بين النسيان الطبيعي المرتبط بالتقدم في العمر وبين التدهور التدريجي في الذاكرة والقدرات العقلية الذي يؤثر على قدرة الشخص على إدارة حياته.

لذلك، إذا لاحظت الأسرة تغيرًا مستمرًا في شخصية الشخص أو قدرته على أداء المهام المعتادة إلى جانب مشكلات الذاكرة، فمن الأفضل عدم تجاهل الأمر واستشارة طبيب متخصص.

متى تذهب للطبيب بسبب النسيان؟

وتنصح عبد الفتاح بمراجعة طبيب المخ والأعصاب عندما يصبح النسيان متكررًا أو يتزايد بمرور الوقت، أو عندما يبدأ في التأثير على العمل أو الدراسة أو العلاقات أو الأنشطة اليومية.

أما النسيان العابر، مثل عدم تذكر اسم شخص للحظات ثم تذكره لاحقًا، فلا يعني بمفرده وجود مرض خطير.