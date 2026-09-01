بورصة الكويت تنهي تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على تباين مؤشراتها حيث ارتفع مؤشرها العام بنحو 6.32 نقطة بما نسبته 0.07% ليصل إلى مستوى 8903.72 نقطة، إذ جرى تداول نحو 337 مليون سهم عبر 24 ألفا و963 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 81.8 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنحو 3.33 نقطة بما نسبته 0.04% ليصل إلى مستوى 9227.14 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 209 ملايين سهم من خلال 15 ألفا و302 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 39.3 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 8.70 نقطة بما نسبته 0.09% ليصل إلى مستوى 9297.00 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 127 مليون سهم عبر 9661 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 42.5 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 4.58 نقطة بما نسبته 0.04% ليصل إلى مستوى 11002.92 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 131 مليون سهم عبر 9005 صفقات نقدية بقيمة بلغت حوالي 25.4 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "شعيبة" و"ثريا" و"ميدان" و"بترولية" و"راسيات" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "آبار" و"الأنظمة" و"الكوت" و"وربة ت إ" و"يوباك" الأكثر انخفاضا.