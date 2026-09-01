بعد 4 أيام من الغلق.. البحر يهدأ والمصطافون يعودون إلى شواطئ مطروح

عادت الحركة من جديد إلى شواطئ مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع تحسن واستقرار حالة البحر، وذلك عقب 4 أيام من الإغلاق بسبب اضطراب الأمواج وارتفاعها وقوة التيارات البحرية.

عودة الشواطي

وشهدت الشواطئ حالة من النشاط مع عودة المصطافين للاستمتاع بالبحر، بعد تحسن الأجواء وانخفاض حدة الاضطراب الذي شهدته سواحل مطروح خلال الأيام الماضية.

كانت مدينة مرسى مطروح قد اتخذت قرارًا بغلق جميع الشواطئ ومنع السباحة على مدار 4 أيام متتالية، في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمصطافين، خاصة مع ارتفاع الأمواج ووصولها إلى مستويات خطرة خلال فترة الاضطراب.

تحسن الأحوال

ومع تحسن الأحوال البحرية، بدأت الشواطئ في استعادة طبيعتها تدريجيًا، وسط متابعة لحالة البحر والتأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ ومسؤولي الشواطئ.

وتأتي عودة الإقبال على شواطئ مطروح مع تحسن الطقس واستقرار البحر، لتستعيد المدينة أجواءها الصيفية المعتادة بعد عدة أيام من التحذيرات ومنع السباحة حفاظًا على الأرواح.