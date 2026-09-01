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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نشرت فيديوهات رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالقاهرة

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص والإتيان بحركات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة ، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية صانعة محتوى رقص خادش

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