قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من النخبة.. الأهلي يطلب حكام أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري
مدبولي يبحث مع رئيس جونفاري إندستريز الإسبانية فرص الاستثمار بمجالات صناعة السيارات والطاقة المتجددة
زيارة الرئيس الصيني.. خالد عيش يعدد المكاسب العائدة على الصناعات المصرية
حقيقة التصريح المتداول لـ مدبولي بشأن وصول خسائر قناة السويس لـ500 مليون دولار شهريًا
نتيجة قرعة الحج 2027.. خطوات الاستعلام إلكترونيا ورقم الخدمة الصوتية لمعرفة أسماء الفائزين
قافلة "زاد العزة" الـ269 تتجه إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس
أسوان.. إحالة سائق مكن طفلته من قيادة سيارة مخلفات لنيابة كوم إمبو
التعاون المصري الصيني.. شراكة تدعم مشروعات النقل والطاقة والمدن الجديدة
عصام عبدالفتاح: كورس var و3 معسكرات لحكام الدوري في سبتمبر ونوفمبر| خاص
عصام عبدالفتاح يكشف حقيقة إيقاف الحكام فى جولات الدوري الممتاز الأولى| خاص
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي بالفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الشراكة المصرية الصينية أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي

النائب أحمد فاروق الجهمي
النائب أحمد فاروق الجهمي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفي ظل مرحلة دولية تشهد تحولات سياسية واقتصادية متسارعة.

الشراكة المصرية الصينية

وقال الجهمي، في بيان له، إن الزيارة تعكس عمق ومتانة الشراكة المصرية الصينية، وتؤكد المكانة المحورية التي تتمتع بها مصر على خريطة العلاقات الدولية، مشيرًا إلى أن العلاقات التي بدأت عام 1956، عندما كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، تطورت على مدار العقود الماضية حتى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الزيارة تفتح أفقًا واسعًا أمام البلدين للانتقال بالعلاقات إلى مرحلة أكثر قوة، تقوم على تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية ملموسة، وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتعزيز التعاون في المجالات الصناعية والتكنولوجية والطاقة والبنية التحتية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاقتصاد الوطني.

التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية

وأوضح الجهمي أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد توسعًا كبيرًا في التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب زيادة الاستثمارات الصينية في مصر ودعم الشركات الصينية العاملة بالسوق المصرية، بما يسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري يمثل أحد أهم الملفات التي يمكن البناء عليها خلال الزيارة، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر باعتبارها بوابة مهمة للأسواق العربية والإفريقية، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق واسعة.

وأضاف الجهمي أن التعاون المالي والتجاري بين البلدين يستحق مزيدًا من الاهتمام، خاصة فيما يتعلق ببحث آليات زيادة استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويقلل من الضغوط الناتجة عن الاعتماد على العملات الأجنبية.

وشدد النائب على أن العلاقات المصرية الصينية لم تعد تقتصر على التعاون السياسي والدبلوماسي، وإنما أصبحت شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والنقل والبنية التحتية، وهو ما يفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من المشروعات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.

وأكد أن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس» يضيف بعدًا جديدًا إلى مسار التعاون بين القاهرة وبكين، ويفتح المجال أمام تنسيق أكبر في الملفات الاقتصادية والمالية والتجارية، والاستفادة من الفرص التي يوفرها التجمع لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

ولفت الجهمي إلى أن الملفات الإقليمية والدولية ستكون حاضرة بقوة خلال الزيارة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن التنسيق المصري الصيني بشأن القضايا الإقليمية والدولية يعكس أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولتان في دعم الاستقرار والتعامل مع الأزمات وفقًا لمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاحتفال بمرور سبعة عقود على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين لا يمثل مجرد مناسبة تاريخية، وإنما فرصة لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة القائمة على المصالح المشتركة وتحقيق التنمية.

وأكد على أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر يمكن أن تكون نقطة انطلاق نحو أفق واسع من التعاون المصري الصيني في مختلف المجالات، بما يعزز الاستثمارات والتجارة والصناعة ونقل التكنولوجيا، ويدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل، مشددًا على أن قوة العلاقات التاريخية بين البلدين تمثل أساسًا قويًا لبناء شراكة أكثر عمقًا خلال السنوات المقبلة.

الصين البرلمان النواب مجلس النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

عداد الكهرباء

نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

تخطى 51 جنيهًا.. تعرف على سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

المتهم

عرّض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق تروسيكل بالفيوم

المتهمة

نشرت فيديوهات رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالقاهرة

المتهم

تأجيل جلسة محاكمة القاضي المزيف لتقديم أسباب رد المحكمة

بالصور

لبشرة ناصعة.. كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا

كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا
كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا
كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جديدة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

خفقان القلب المفاجئ.. أسباب شائعة وراء تسارع نبضات القلب

أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب
أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب
أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد