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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: كشف الرقبة من تحت الحجاب مسخرة بنات

علي جمعة
علي جمعة

اجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، في فيديو سابق له عن حكم كشف الرقبة من الحجاب، ليرد قائلاً:"مسخرة".

واوضح جمعة، أن إظهار الرقبة في الحجاب مسخرة بنات ولا تحتاج الى فتوى فكيف ترتدين الحجاب وتظهري رقبتك منه ؟ ، والدليل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لـ أسماء بنت أبي بكر : " ( يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا ) - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ صلى الله عليه وسلم 

مواصفات الحجاب الشرعي؟

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن الحجاب هو ما يستر عورة المرأة، لا يصف ولا يشف ولا يكشف، ولها حرية التصرف فى الاختيار بعد ذلك، لا يكون شفافاً ولا يحدد العورة، مؤكداً أنه ليس هناك هيئة معينة أو أسماء محددة للملبس.


حجاب المرأة ومواصفات لبسها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن حجاب المرأة المسلمة واجب ديني إذا بَلَغت سن التكليف، فيجب عليها أن تستر كامل جسدها ما عدا وجهها وكفيها، ويجوز لها أن تكشف شيئًا من جسدها غير الوجه والكفين للحاجة أو للضرورة؛ كالكشف عند الطبيب مثلًا.

وأشارت دار الإفتاء فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه لا يشترط أن تكون ثياب المرأة سوداء اللون أو ما يقارب السواد من الألوان القاتمة، بل يجوز للمرأة أن تلبس من أنواع الثياب وألوانها ما تشاء، بشرط أن يستر الجَسَد، ولا يُتَعَمَّد فيه إبراز مفاتن المرأة.

حكم حجاب المرأة المسلمة

حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 7 نقاط للإجابة عن حكم حجاب المرأة المسلمة، وهي:-

1- حِجاب المرأة فريضة عظيمة، وهو من هدي أمَّهاتنا أمَّهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهنَّ زوجات سيِّدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

2- ⁩فرضية الحجاب ثابتة بنصِّ القرآن الكريم، والسُّنة النَّبوية الصَّحيحة، وإجماع الأمة الإسلامية من لدن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-إلى يومنا هذا.

3- ⁦⁩احتشام المرأة فضيلة دعت إليها جميع الشَّرائع السَّماوية، ووافقت فطرة المرأة وإنسانيتها وحياءها.

4-⁩ حجاب المرأة لا يُمثِّل عائقًا بينها وبين تحقيق ذاتها، ونجاحها، وتميُّزها، والدعوة إليه دعوة إلى الخير.

5-⁩لا فرق في الأهمية بين أوامر الإسلام المُتعلقة بظاهر المُسلم وباطنه؛ فكلاهما شرع من عند الله، عليه مثوبة وجزاء.

6- ⁩حِجاب المرأة خُطوة في طريقها إلى الله سُبحانه، تنال بها أجرًا، وتزداد بها قُربى، والثَّبات على الطَّاعة طاعة.

7- ⁩لا يعلم منازل العِباد عند الله إلَّا الله سُبحانه، ولا تفاضل عنده عزّ وجلّ إلا بالتقوى والعمل الصَّالح، ومَن أحسَنَ الظَّنَّ فيه سُبحانه؛ أحسَنَ العمل.

مواصفات الحجاب الشرعي حجاب المرأة ومواصفات لبسها حكم حجاب المرأة المسلمة

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