قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع بابي ماتار سار من توتنهام
10 دقائق بين الحياة والموت .. كيف أنقذ مدير مدرسة في نيبال 900 طالب؟
بعد تدخل برلماني.. ما التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات بسبب أزمة السيستم؟
نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك
مقابل 840 مليون ريال.. الوليد بن طلال يستحوذ على أسهم الهلال السعودي
سنتكوم: إعادة توجيه 84 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري على إيران
رسميا.. طرابزون سبور يعلن رحيل فاتح تكه عن تدريب الفريق
قبل موعده بعامين.. بدء إنتاج بئر «فيوم 4» بغرب الدلتا يضيف 80 مليون قدم غاز يومياً
تسجيل قراءة العداد .. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر أونلاين
عملية إسرائيلية خاصة.. اختطاف قيادي أمني في غزة وسقوط شهداء
قاليباف يحذر واشنطن: تصعيد الحصار الأمريكي سيقابله رد عسكري إيراني
رئيس البرلمان الإيراني: سنرد عسكريا إذا شددت واشنطن الحصار البحري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان الأوكراني يفشل في تمرير قانون ضريبة الطرود المرتبط بتمويل صندوق النقد والاتحاد الأوروبي

البرلمان الأوكراني
البرلمان الأوكراني
أمنية رشاد الجلوي

فشل البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، في تمرير مشروع قانون يفرض ضرائب على الطرود الواردة من الخارج، في خطوة كان من شأنها المساعدة في فتح الطريق أمام الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وسط تحذيرات حكومية من تصاعد المخاطر المالية ونقص التمويل اللازم للدفاع.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كورتسكي إن بلاده تواجه عجزًا قدره 27 مليار دولار لاحتياجاتها الدفاعية، محذرًا من أن المخاطر المالية تتزايد، وداعيًا النواب إلى الإسراع في إقرار التشريعات الإصلاحية الرئيسية.

ويزور بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي أوكرانيا هذا الأسبوع لمراجعة برنامج الإقراض المقدم للبلاد.

وقال كورتسكي في مستهل جلسة البرلمان إن أوكرانيا يمكنها وينبغي لها الحصول على نحو 30 مليار دولار من شركائها هذا العام، شريطة تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها. وأضاف أن بعض القرارات المتفق عليها مع الشركاء لم تُتخذ بعد، وأن الالتزامات تجاههم لم تُنفذ بالكامل، محذرًا من أن عدم معالجة هذه القضايا قد يعرض البلاد لـ«مخاطر مالية كبيرة».

القانون يفشل في الحصول على الأصوات المطلوبة

كان مشروع القانون يحتاج إلى 226 صوتًا لتمريره، لكنه حصل على 194 صوتًا فقط، ولم يتضح على الفور عدد النواب الذين صوتوا ضده أو تغيبوا عن الجلسة.

وينص المشروع على فرض ضريبة على الطرود التي تحتوي على سلع مستوردة تقل قيمتها عن 150 يورو، وهي طرود معفاة حاليًا من الضرائب في أوكرانيا.

وقالت وزارة المالية الأوكرانية في وقت سابق إن فرض الضريبة يمكن أن يوفر نحو 10 مليارات هريفنيا، أي حوالي 227.5 مليون دولار سنويًا.

مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة

أصبحت قضية فرض الضرائب على الطرود الأجنبية حساسة للغاية في مفاوضات أوكرانيا مع الجهات المقرضة.

ويخشى بعض النواب من أن تؤدي الضريبة الجديدة إلى زيادة تكاليف المعيشة على المواطنين الذين يعانون بالفعل من تداعيات الحرب، في حين يرى مؤيدوها أنها يمكن أن تدعم المنتجين المحليين من خلال الحد من تدفق السلع الاستهلاكية المستوردة.

وقال دانيلو هيتمانستيف، رئيس لجنة المالية والضرائب والجمارك في البرلمان، إن تكلفة عدم تمرير التشريع قد تصل إلى نحو 4 مليارات يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكنه لم يوضح الأساس الذي استند إليه في تقديره.

وأضاف، عقب التصويت، أن «الكارثة المالية ليست قاب قوسين أو أدنى، بل إنها موجودة بالفعل».

ضغوط مالية متزايدة على كييف

تواجه أوكرانيا ضغوطًا مالية متزايدة مع استمرار الحرب مع روسيا وارتفاع تكلفتها، بالتزامن مع تصاعد الضربات الروسية على المدن والبنية التحتية الأوكرانية.

وتعرضت العاصمة كييف، الثلاثاء، لليوم السادس على التوالي لهجمات روسية، فيما تتزايد الأضرار التي تلحق بالشركات والاقتصاد نتيجة الحرب.

البرلمان الأوكراني رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كورتسكي صندوق النقد الدولي الاتحاد الأوروبي دانيلو هيتمانستيف رئيس لجنة المالية والضرائب والجمارك في البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

ترشيحاتنا

مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس

أطعمة تجنبي وضعها لطفلك في اللانش بوكس.. تحتوي على مواد مسرطنة

خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط

مع دخول المدارس .. نصائح فعالة لضبط نوم طفلك والاستيقاظ بنشاط

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

بالصور

أطعمة تجنبي وضعها لطفلك في اللانش بوكس.. تحتوي على مواد مسرطنة

مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس
مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس
مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس

تسجيل قراءة العداد .. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر أونلاين

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر

مع دخول المدارس .. نصائح فعالة لضبط نوم طفلك والاستيقاظ بنشاط

خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط
خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط
خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد