البرلمان الأوكراني يفشل في تمرير قانون ضريبة الطرود المرتبط بتمويل صندوق النقد والاتحاد الأوروبي

فشل البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، في تمرير مشروع قانون يفرض ضرائب على الطرود الواردة من الخارج، في خطوة كان من شأنها المساعدة في فتح الطريق أمام الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وسط تحذيرات حكومية من تصاعد المخاطر المالية ونقص التمويل اللازم للدفاع.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كورتسكي إن بلاده تواجه عجزًا قدره 27 مليار دولار لاحتياجاتها الدفاعية، محذرًا من أن المخاطر المالية تتزايد، وداعيًا النواب إلى الإسراع في إقرار التشريعات الإصلاحية الرئيسية.

ويزور بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي أوكرانيا هذا الأسبوع لمراجعة برنامج الإقراض المقدم للبلاد.

وقال كورتسكي في مستهل جلسة البرلمان إن أوكرانيا يمكنها وينبغي لها الحصول على نحو 30 مليار دولار من شركائها هذا العام، شريطة تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها. وأضاف أن بعض القرارات المتفق عليها مع الشركاء لم تُتخذ بعد، وأن الالتزامات تجاههم لم تُنفذ بالكامل، محذرًا من أن عدم معالجة هذه القضايا قد يعرض البلاد لـ«مخاطر مالية كبيرة».

القانون يفشل في الحصول على الأصوات المطلوبة

كان مشروع القانون يحتاج إلى 226 صوتًا لتمريره، لكنه حصل على 194 صوتًا فقط، ولم يتضح على الفور عدد النواب الذين صوتوا ضده أو تغيبوا عن الجلسة.

وينص المشروع على فرض ضريبة على الطرود التي تحتوي على سلع مستوردة تقل قيمتها عن 150 يورو، وهي طرود معفاة حاليًا من الضرائب في أوكرانيا.

وقالت وزارة المالية الأوكرانية في وقت سابق إن فرض الضريبة يمكن أن يوفر نحو 10 مليارات هريفنيا، أي حوالي 227.5 مليون دولار سنويًا.

مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة

أصبحت قضية فرض الضرائب على الطرود الأجنبية حساسة للغاية في مفاوضات أوكرانيا مع الجهات المقرضة.

ويخشى بعض النواب من أن تؤدي الضريبة الجديدة إلى زيادة تكاليف المعيشة على المواطنين الذين يعانون بالفعل من تداعيات الحرب، في حين يرى مؤيدوها أنها يمكن أن تدعم المنتجين المحليين من خلال الحد من تدفق السلع الاستهلاكية المستوردة.

وقال دانيلو هيتمانستيف، رئيس لجنة المالية والضرائب والجمارك في البرلمان، إن تكلفة عدم تمرير التشريع قد تصل إلى نحو 4 مليارات يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكنه لم يوضح الأساس الذي استند إليه في تقديره.

وأضاف، عقب التصويت، أن «الكارثة المالية ليست قاب قوسين أو أدنى، بل إنها موجودة بالفعل».

ضغوط مالية متزايدة على كييف

تواجه أوكرانيا ضغوطًا مالية متزايدة مع استمرار الحرب مع روسيا وارتفاع تكلفتها، بالتزامن مع تصاعد الضربات الروسية على المدن والبنية التحتية الأوكرانية.

وتعرضت العاصمة كييف، الثلاثاء، لليوم السادس على التوالي لهجمات روسية، فيما تتزايد الأضرار التي تلحق بالشركات والاقتصاد نتيجة الحرب.