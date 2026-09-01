انعقاد منتدى الأعمال المصري - البوركيني لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، في منتدى الأعمال المصري-البوركيني، بمشاركة كاراموكو تراوري وزير خارجية بوركينافاسو وعدد من كبار المسؤولين، ورؤساء وممثلي الغرف التجارية واتحادات الأعمال، وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، وبحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب ممثلًا عن اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية.

وقال الوزير عبدالعاطي "إن المنتدى يعكس الحرص على ترجمة العلاقات السياسية بين البلدين إلى مشروعات واستثمارات وفرص عمل تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وفي إطار البناء على زيارة الوزير إلى واجادوجو في يوليو 2025 والتي شهدت عقد منتدى لرجال الأعمال بمشاركة ممثلي القطاع الخاص في البلدين، والاتفاق على أهمية استمرار التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال المصري والبوركيني والبناء على الفرص التي تم تحديدها خلال تلك الزيارة".

وأشار إلى تمتع الشركات المصرية بخبرات كبيرة في العديد من القطاعات التي تمثل أولوية للجانب البوركيني وفي مقدمتها البنية التحتية والتشييد ومواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات الكيمياوية والأسمدة والمعدات والآلات الزراعية والطاقة والتعدين، وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين.

وأوضح أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتعزيز التواصل المباشر بين اتحادات وغرف الصناعة والتجارة والشركات في البلدين باعتبار القطاع الخاص المحرك الرئيسي لأي تعاون اقتصادي مستدام.

ولفت إلى التحضيرات الجارية لعقد منتدى العلمين-إفريقيا خلال الفترة (2 - 4) أكتوبر القادم؛ تنفيذًا لقرار القمة الإفريقية الأخيرة بعقده كل عامين في مدينة العلمين، مؤكدًا أنه يمثل منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

ووجه الدعوة للشركات والقطاع الخاص البوركيني للمشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى واستكشاف فرص التعاون والاستثمار مع نظرائهم من مصر والدول الإفريقية؛ لزيادة معدلات التجارة البينية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه..أعرب وزير خارجية بوركينافاسو عن تقدير بلاده للعلاقات المتميزة التي تجمعها بمصر، مؤكدًا حرص بلاده على توفير المناخ الملائم لتوسيع مشاركة القطاع الخاص المصري وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأكد تطلعه لأن يسهم منتدى الأعمال المصري-البوركيني في إقامة شراكات عملية ومستدامة بين مجتمعي الأعمال في البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري؛ بما يعكس المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين مصر وبوركينافاسو.