س وج.. كل ما تريد معرفته عن زيادة الإيجار القديم بعد بدء تطبيق الزيادة الجديدة

بدأت من اليوم زيادة الإيجار القديم دخول حيز التطبيق وفقًا لأحكام القانون الجديد، وسط اهتمام واسع من المستأجرين والملاك لمعرفة قيمة الزيادة، وموعد استحقاقها، وكيفية حساب الأجرة الجديدة، ومتى تنتقل الوحدات المؤجرة إلى القيمة النهائية.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأسئلة والإجابات التي تهم المواطنين بشأن الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية.

س: متى بدأ تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟

ج: بدأت المرحلة الانتقالية لتطبيق أحكام القانون الجديد اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، وتستمر الزيادات الدورية وفقًا للقواعد التي حددها القانون، إلى أن تصل الأجرة إلى القيمة النهائية المقررة بحسب طبيعة المنطقة.

س: كيف يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟

ج: لا توجد قيمة واحدة تنطبق على جميع الوحدات، إذ تختلف الزيادة وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة، سواء كانت منطقة متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا للتصنيف الذي تحدده لجان حصر المناطق.

مع العلم أن القيمة الإيجار للمناطق المتميزة قبل زيادة الـ 15 % هي 1000 جنيه و400 جنيه للمناطق المتوسطة 250 جنيه للمناطق الاقتصادية.

س: هل الزيادة تشمل جميع وحدات الإيجار القديم؟

ج: الزيادة ترتبط بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد، مع اختلاف القواعد والقيم بحسب نوع الوحدة وطبيعة استخدامها وتصنيف المنطقة.

تطبق الزيادة على الوحدات السكنية وكذلك المحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. أما الوحدات الاعتبارية فتخضع للقانون الصادر عام 2023 وفترتها الانتقالية 5 سنوات

س: هل زيادة الإيجار القديم تعني انتهاء العلاقة الإيجارية فورًا؟

ج: لا، زيادة القيمة الإيجارية لا تعني بذاتها انتهاء العقد في اليوم نفسه، وإنما يحدد القانون الجديد مددًا انتقالية وأحكامًا خاصة لانتهاء عقود الإيجار القديم بحسب الحالة.

وحدد القانون 7 سنوات فترة انتقالية لانتهاء الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية و 5 سنوات للمحلات. قد مر منها عام.

الإيجار القديم.. ماذا ينتظر الملاك والمستأجرون؟

يمثل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم تحولًا مهمًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود طويلة ارتبطت فيها القيمة الإيجارية القديمة بمبالغ لا تعكس في كثير من الحالات القيمة الاقتصادية الحالية للوحدات.