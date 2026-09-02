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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كواليس أول يوم .. بدء تصوير فيلم «هيروشيما» بطولة أحمد السقا ومي عمر

فيلم هيروشيما
فيلم هيروشيما
قاسم

بدأ كل من أحمد السقا ومي عمر تصوير أول مشاهد فيلمهما السينمائي الجديد "هيروشيما"، في أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد فترة من التحضيرات التي انطلقت العام الماضي قبل أن تتوقف مؤقتًا وتعود من جديد مع بعض التغييرات في طاقم الأبطال.
 

شهدت كواليس أول يوم تصوير حضور عدد كبير من نجوم العمل، من بينهم باسم سمرة، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وليلى عز العرب، والمنتجة آلاء لاشين. 

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة. ويضم العمل إلى جانب أحمد السقا ومي عمر كلًا من باسم سمرة، ومحمد ثروت، ومحمد لطفي، وليلى عز العرب، والوجه الجديد هيثم زيدان، وعدد كبير من الفنانين. 
 

ومن المقرّر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي خلال عام 2027، مع استمرار التصوير خلال الفترة المقبلة في عدد من المواقع المختلفة. 

أحمد السقا صور أحمد السقا فيلم هيروشيما

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