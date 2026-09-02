فريق كوري جنوبي يصل نيبال للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الفيضانات

وصلت اليوم الأربعاء طائرة عسكرية تقل فريقا كوريا جنوبيا للإغاثة من الكوارث إلى العاصمة النيبالية (كاتماندو) للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، وذلك في أعقاب الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية والطينية التي وقعت الاسبوع الماضي بالبلاد وتسببت في مقتل وفقدان مئات الأشخاص.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، في نسختها الإنجليزية، أن الطائرة التي تقل على متنها فريقا مكونا من 44 فردا قد وصلت إلى مطار "تريبهوفان" الدولي حوالي الساعة السادسة والنصف صباح اليوم، مشيرة إلى أن الفريق يضم ثلاثة مسئولين من وزارة الخارجية وأربعة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي و37 من الوكالة الوطنية للإطفاء.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أنه تم تزويد هذا الفريق بكلاب للبحث والإنقاذ ومعدات متطورة مثل الطائرات المسيرة المزودة بكاميرات عالية الدقة بالإضافة إلى أجهزة كشف تعتمد على التصوير الحراري وأخرى صوتية ومرئية لتحديد مواقع الضحايا تحت الأنقاض.

ومن المقرر أن يعمل الفريق الكوري الجنوبي على مدى الأيام العشرة المقبلة مع الحكومة النيبالية للبحث عن المفقودين، بمن فيهم تسعة كوريين جنوبيين كانوا يعملون في بناء محطة للطاقة الكهرومائية في مقاطعة "راسووا" حين اجتاحتها الفيضانات.