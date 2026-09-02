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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل زراعة الشيوخ: رسائل الرئيس السيسي لنظيره الصيني تجسد رسوخ الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين

الرئيس السيسي والرئيس الصيني
الرئيس السيسي والرئيس الصيني
فريدة محمد

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال فعاليات الاحتفال بمرور 70 عاما على العلاقات المصرية الصينية، تحمل أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتزايد الحاجة إلى شراكات دولية قائمة على المصالح المتبادلة، موضحا أن العلاقات المصرية الصينية تمتلك مقومات كبيرة للانتقال إلى مستوى أكثر عمقًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي أن العلاقات المصرية الصينية تطورت على مدار سبعة عقود حتى أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الشركاء، يعكس نجاح البلدين في تأسيس شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيدًا عن التقلبات التي تشهدها العلاقات الدولية.

وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن الإشارة الرئاسية إلى أن الرئيس السيسي والرئيس شي جين بينج عملا على مدار أكثر من 12 عاما من أجل دفع وتدعيم علاقات الود والصداقة بين مصر والصين، تؤكد أن ما وصلت إليه العلاقات من شراكة استراتيجية شاملة لم يكن وليد اللحظة، وإنما جاء نتيجة جهود سياسية متواصلة ورؤية مشتركة لتطوير التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات والإمكانات الصينية في مجالات التكنولوجيا والصناعة والطاقة والبنية التحتية، بالتوازي مع تعزيز حضور المنتجات والاستثمارات المصرية في الأسواق الصينية، بما يحقق عائدا مباشرا على الاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل.

وقال إن المرحلة المقبلة تتيح فرصا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والتكنولوجيا، بما يدعم جهود التنمية في مصر ويزيد من فرص الاستثمار والشراكات الإنتاجية.

وأشار جمال أبو الفتوح إلى أن العلاقات المصرية الصينية تمتد إلى التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن استمرار الشراكة بين القاهرة وبكين يمثل عنصرا مهما لدعم الاستقرار والتنمية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الصيني شي جين بينج الاقتصاد العالمي العلاقات المصرية الصينية البنية التحتية

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