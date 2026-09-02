قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب: زيارة الرئيس الصينى تؤكد عمق الشراكة وتفتح آفاقًا اقتصادية جديدة
بعد زيادة الإيجار القديم 15%.. حالات إخلاء الوحدة السكنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية
الإفراج عن "مداهم" بعد قضاء فترة عقوبته في قضية تعاطي وحيازة المواد المخدرة
إيران.. مقتل 3 من قوات الباسيج بالضربات الأمريكية على جزيرة لافان
إصابة 4 أشخاص إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق النزل في الدقهلية
مصرع شاب علي يد زميله بطعنات الغدر بسبب خلافات سابقة بشوارع المحلة
محافظ جنوب سيناء يتابع حادث أتوبيس دهب–نويبع ويوجه برفع الاستعداد بالمستشفيات
الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصيني بقصر الاتحادية.. صور وفيديو
شجاعة طفل تنقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية أثناء قيادته سيارة نقل في بني سويف
بالمدفعية والنشيد الوطني..مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني بقصر الاتحادية
حملات البيطري تضرب المخالفين.. 908 محاضر وضبط مئات الأطنان
مستوطنون يخربون ممتلكات الفلسطينيين بالأغنام.. واعتقالات بالضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل تشريعية الشيوخ: من قناة السويس مصر تضع حجر الأساس لعاصمة الصناعة الصينية في العالم

النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ
النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ
فريدة محمد

أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين القاهرة وبكين، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تكون أحد أكبر المستفيدين من هذه الشراكة، لما تمتلكه من مقومات تؤهلها لتصبح مركزًا عالميًا للصناعة والتصدير.

وقال «الشريف» فى تصريحات له : إن مصر أمام فرصة تاريخية لاستثمار موقعها الاستراتيجي في تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مجرد منطقة لوجستية إلى قاعدة صناعية كبرى تستهدف الأسواق العالمية والأفريقية، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الصينية النوعية يجب أن يكون أحد المحاور الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن قوة الشراكة المصرية الصينية تقوم على تكامل واضح في الإمكانات فمصر تمتلك الموقع الجغرافي الفريد، والموانئ، وشبكات النقل، والطاقة، والعمالة المؤهلة، والقدرة على النفاذ إلى أسواق إقليمية واسعة، بينما تمتلك الصين التكنولوجيا والخبرات الصناعية والقدرات التمويلية والأسواق العالمية، وهو ما يخلق فرصة حقيقية لإقامة مشروعات إنتاجية ضخمة داخل مصر.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب أحمد حلمى الشريف أن هناك 5 قطاعات صناعية واستثمارية واعدة يمكن أن تمثل قاطرة للتعاون المصري الصيني، في مقدمتها السيارات الكهربائية وبطاريات التخزين، بما يتماشى مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة ، ويأتي في مقدمتها أيضًا الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، إلى جانب الصناعات البتروكيماوية التي تمتلك مصر فيها مقومات كبيرة، فضلًا عن الصناعات الغذائية الموجهة للتصدير، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المصري، وكذلك مراكز البيانات وخدمات التعهيد والذكاء الاصطناعي باعتبارها من القطاعات الأكثر نموًا عالميًا.

وشدد «الشريف» على أن الهدف يجب ألا يقتصر على جذب رؤوس الأموال الصينية، وإنما الاستفادة من هذه الاستثمارات في نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي، وتأهيل العمالة المصرية، وإنشاء صناعات مغذية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
وأكد أن نجاح هذه الرؤية يحتاج إلى إرادة سياسية مستمرة، وتسهيلات استثمارية غير مسبوقة، وسرعة في إنهاء إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي وربط المناطق الصناعية بالموانئ وشبكات النقل والطاقة.

وأشار إلى أن قناة السويس لم تعد مجرد ممر لعبور السفن، وإنما تمتلك المقومات التي تؤهلها لأن تصبح مركزًا عالميًا للإنتاج والتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية.

وأكد النائب أحمد حلمي الشريف على أن تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى قاعدة للصناعة الصينية الموجهة للأسواق العالمية والأفريقية سيمنح مصر مكاسب متعددة، من بينها توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعظيم موارد الدولة، وتعزيز مكانة مصر باعتبارها واحدة من أهم مراكز الصناعة والتجارة في المنطقة.

زيارة الرئيس الصيني شي جين الشراكة الاقتصادية والاستثمارية القاهرة بكين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

ندى كامل

القبض على طليقة أحمد الفيشاوي ورابر شهير في حيازة مخدرات بمدينة نصر

طاقم الإسعاف

طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل

مهيب عبد الهادي

بيزيرا راجع يا رجالة .. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة جديدة لجماهير الزمالك

خوان بيزيرا

ناقد رياضي يكشف قرار الزمالك بشأن بيع خوان بيزيرا

حمزة عبد الكريم ورافينيا

البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

انطلاق مؤتمر الإفتاء الدولي

انطلاق مؤتمر دار الإفتاء العالمي الحادي عشر لمناقشة تحديات الأسرة والتحولات الكبرى

د. نظير عياد

مفتي الجمهورية ينعى الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

وكيل يعتمد نتيجة الدور الثاني

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 71.11%

بالصور

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

بإطلالة عفوية .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد