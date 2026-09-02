نائبة: القمة المصرية الصينية تعكس ثقل القاهرة المحوري بالمنطقة وتدعم الحقوق الفلسطينية

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيارة التاريخية للرئيس الصيني "شي جين بينج" للقاهرة واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له، تُجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتؤكد مكانة مصر كدولة محورية وقائدة لا غنى عنها في منطقة الشرق الأوسط.

العلاقات المصرية الصينية

وأوضحت الصبان في بيان لها أن القمة المصرية الصينية تعكس شراكة اقتصادية وسياسية ممتدة وعميقة، تتوج 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة.

وأشارت إلى أن الإعلان عن تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل قفزة نوعية نحو توطين الصناعات الحديثة ونقل التكنولوجيا، لا سيما في القطاعات الحيوية كـ"الطاقة المتجددة وصناعة السيارات ، وقطاعات النسيج والألياف الكيماوية والبنية التحتية" .

وأضاف عضو لجنة الإسكان بالنواب، إلى أن استمرار هذا التعاون يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري، ويدعم خطط الدولة لتوطين الصناعة وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية.

وأشادت عضو مجلس النواب، بتطابق الرؤى بين القاهرة وبكين بشأن القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية؛ مثمنةً الموقف الصيني الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولرؤية مصر الداعية لتطبيق حل الدولتين وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن زيارة الرئيس الصيني تحمل رسالة واضحة بأن مصر هي حجر الزاوية في منطقة الشرق الأوسط، وأن القاهرة تواصل لعب دورها التاريخي كصانعة للسلام ومحرك أساسي للتنمية والاستقرار، وأن التنسيق مع قوة دولية بحجم الصين يُعزز من جهود التهدئة ويخدم مصالح الشعوب النامية.