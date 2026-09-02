قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. الرئيس السيسي ونظيره الصيني يشهدان التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم
القاهرة وبكين تتفقان على زيادة المنتجات المصرية في السوق الصينية
الصين تؤكد إدراكها للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر
ضحايا العدوان.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73470 شهيدا
21 بندا.. تفاصيل البيان المشترك بين مصر والصين بعد لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصيني
من السيارات الكهربائية إلى الطاقة المتجددة.. مصر والصين تفتحان أبواب تعاون صناعي واسع
إبادة مستمرة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73,470
ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة
شي يدعو الصين ومصر إلى مواجهة الأحادية و«أعمال التنمر»
نص البيان المشترك بين مصر والصين لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة
لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر
وكالة "شينخوا": الرئيس الصيني يدعو لرفض «التدخل الخارجي» في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: القمة المصرية الصينية تعكس ثقل القاهرة المحوري بالمنطقة وتدعم الحقوق الفلسطينية

الرئيس السيسي ونظيره الصيني
الرئيس السيسي ونظيره الصيني

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيارة التاريخية للرئيس الصيني "شي جين بينج" للقاهرة واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له، تُجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتؤكد مكانة مصر كدولة محورية وقائدة لا غنى عنها في منطقة الشرق الأوسط.

العلاقات المصرية الصينية

وأوضحت الصبان في بيان لها أن القمة المصرية الصينية تعكس شراكة اقتصادية وسياسية ممتدة وعميقة، تتوج 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية الراسخة.

وأشارت إلى أن الإعلان عن تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل قفزة نوعية نحو توطين الصناعات الحديثة ونقل التكنولوجيا، لا سيما في القطاعات الحيوية كـ"الطاقة المتجددة وصناعة السيارات ، وقطاعات النسيج والألياف الكيماوية والبنية التحتية" .

وأضاف عضو لجنة الإسكان بالنواب، إلى أن استمرار هذا التعاون يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري، ويدعم خطط الدولة لتوطين الصناعة وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية.

وأشادت عضو مجلس النواب، بتطابق الرؤى بين القاهرة وبكين بشأن القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية؛ مثمنةً الموقف الصيني الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولرؤية مصر الداعية لتطبيق حل الدولتين وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن زيارة الرئيس الصيني تحمل رسالة واضحة بأن مصر هي حجر الزاوية في منطقة الشرق الأوسط، وأن القاهرة تواصل لعب دورها التاريخي كصانعة للسلام ومحرك أساسي للتنمية والاستقرار، وأن التنسيق مع قوة دولية بحجم الصين يُعزز من جهود التهدئة ويخدم مصالح الشعوب النامية.

الصين السيسي الرئيس السيسي البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

أسعار العملات الأجنبية في مصر

اليورو يتخطى 59 جنيها.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

مطار الغردقة الدولي

مصر تقترب من طرح المطارات.. استراتيجية شاملة لـ «الطيران المدني» وجاهزية لكافة السيناريوهات

ترشيحاتنا

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بالسرطان

دراسة: الإفراط في تناول السكر خلال الطفولة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد