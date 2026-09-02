قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة وبكين تتفقان على زيادة المنتجات المصرية في السوق الصينية
الصين تؤكد إدراكها للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر
ضحايا العدوان.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73470 شهيدا
21 بندا.. تفاصيل البيان المشترك بين مصر والصين بعد لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصيني
من السيارات الكهربائية إلى الطاقة المتجددة.. مصر والصين تفتحان أبواب تعاون صناعي واسع
إبادة مستمرة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73,470
ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة
شي يدعو الصين ومصر إلى مواجهة الأحادية و«أعمال التنمر»
نص البيان المشترك بين مصر والصين لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة
لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر
وكالة "شينخوا": الرئيس الصيني يدعو لرفض «التدخل الخارجي» في الشرق الأوسط
تتخطى الـ 40%..افتتاح معرض "أهلا مدارس" بتخفيضات كبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: توقيع 25 وثيقة تعاون مع الصين انطلاقة كبرى لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات

النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ
النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن توقيع مصر و الصين على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم رئيسية بالإضافة إلى أكثر من 20 وثيقة تعاون مشتركة يمثل تحولاً نوعياً وحقيقياً في مسار العلاقات الاقتصادية والتنموية بين القاهرة وبكين، ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيئة استثمارية محفزة وآمنة.

وأشار زكريا إلى أن الاتفاقيات الموقعة تركز بشكل مباشر على قطاعات المستقبل الواعدة، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي، وتطوير سلاسل الإمداد والصناعة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة التجارة الصينية، وهو ما يسهم في ربط أولويات «رؤية مصر 2030» بمستهدفات مبادرة «الحزام والطريق» العالمية بشكل عملي ومباشر.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن الإعلان عن تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل دفعة قوية لجهود الدولة المصرية في ملف توطين الصناعات الثقيلة والمتطورة؛ خاصة أنها تشمل مجالات حيوية مثل صناعة السيارات، والطاقة المتجددة، والنسيج والألياف الكيماوية، مما يضمن نقل التكنولوجيا الحديثة وخلق آلاف فرص العمل للشباب المصري.

كما أكد على أن هذه الشراكة الممتدة ستنعكس إيجابياً على المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية عبر زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع القاعدة التصديرية للأسواق الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز لوجستي وصناعي عالمي يربط بين خطوط التجارة الشرقية والغربية.

5 اتفاقيات مذكرات تفاهم رئيسية العلاقات الاقتصادية والتنموية الاقتصاد المصري الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

أسعار العملات الأجنبية في مصر

اليورو يتخطى 59 جنيها.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

مطار الغردقة الدولي

مصر تقترب من طرح المطارات.. استراتيجية شاملة لـ «الطيران المدني» وجاهزية لكافة السيناريوهات

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتح باب التقديم بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2026/2027

مفتي اوزبكستان أثناء استلام الجائزة

مفتي أوزبكستان: تراجع الأسرة وارتفاع معدلات الطلاق تحدٍ عالمي.. وندعو لفتوى مشتركة لحمايتها

قاضي قضاة فلسطين

قاضي قضاة فلسطين: معركتنا هي البقاء.. ونثمن موقف الرئيس السيسي في مواجهة مخططات التهجير

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد