قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصية مؤثرة من شهيد فلسطيني.. عمر النعسان طلب أن يُلف جثمانه بعلمي مصر وفلسطين
في واقعة غير مسبوقة.. محكمة حوثية تحاكم مواطنين بسبب رصف طريق
انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية
6 غيابات في الزمالك أمام بطل جيبوتي بموقعة دوري أبطال أفريقيا
أسعار الدواجن تقفز 7 جنيهات.. ماذا يحدث في الأسواق؟
أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد
مصر تكسر رقمها التاريخي في المتوسط.. وتقفز بين الخمسة العظماء في تارانتو
أنقذا حياته وحافظا على أمواله.. مسعفان يعيدان 200 ألف جنيه لمصاب في حادث
السكة الحديد : تعديلات مؤقتة على قطار 943 القاهرة - مطروح
سؤال برلماني لمواجهة صدمة «البرنامج العلاجي» وقرارات رسوب التلاميذ خلال 48 ساعة
بتمنى من ربنا الشفاء.. راندا البحيري تثير قلق جمهورها بصورة من المستشفى
برلماني: قمة السيسي وشي جين بينغ تفتح الطريق لتحويل الشراكة بين البلدين لقوة اقتصادية كبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الذكرى الـ14 لرحيل محمود الجوهري "جنرال" الكرة المصرية وصانع الإنجازات

الذكرى الـ14 لرحيل محمود الجوهري "جنرال" الكرة المصرية وصانع الإنجازات
الذكرى الـ14 لرحيل محمود الجوهري "جنرال" الكرة المصرية وصانع الإنجازات
أ ش أ

تحل علينا اليوم /الخميس/ الذكرى الـ14 لرحيل الكابتن محمود الجوهري، أعظم مدرب في تاريخ مصر وأحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم المصرية، والذي ترك بصمة خالدة سواء داخل المستطيل الأخضر لاعبًا، أو على مقاعد التدريب مع الأندية والمنتخبات.

وُلد الجوهري في 20 فبراير 1938، وبدأ مشواره الكروي لاعبًا بالنادي الأهلي موسم 1955/1956 وحتى 1965/1966، وخاض أكثر من 80 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 37 هدفًا، بينها 31 هدفًا في الدوري و6 في كأس مصر، وأسهم في تتويج الأهلي بالدوري 6 مرات، وكأس مصر 4 مرات، وبطولة الجمهورية المتحدة عام 1961، ودوري منطقة القاهرة 1958.

كما شارك مع المنتخب المصري، وتوج بكأس الأمم الإفريقية عامي 1957 و1959، وحصل على لقب هداف بطولة 1959، وشارك في حصد المركز الرابع بأولمبياد طوكيو 1964.

أجبرته إصابة بالرباط الصليبي على الاعتزال مبكرًا، لكنه اتجه إلى التدريب، فعمل في فرق الناشئين بالأهلي، ثم مساعدًا للكابتن عبده صالح الوحش، قبل أن يقود الفريق الأول في بداية الثمانينيات ويحقق أول بطولة إفريقية في تاريخ الأهلي عام 1982 بالفوز بدوري أبطال إفريقيا على حساب كوتوكو الغاني، كما أحرز لقبي كأس مصر 1983 و1984، وكأس أبطال الكؤوس عام 1985.

قاد الأهلي في 106 مباريات خلال ثلاثة مواسم، حقق خلالها الفوز في 69 مباراة، وتعادل في 12، وخسر مثلها، ثم تولى تدريب المنتخب الوطني في أربع ولايات، كانت أبرزها عام 1988 عندما قاد الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 1990 بإيطاليا بعد غياب 56 عامًا، محققًا نتائج لافتة بالتعادل مع هولندا وبولندا، قبل الخسارة بصعوبة أمام إنجلترا.

كما فاز الجوهري بكأس العرب 1992 على حساب السعودية، وبكأس الأمم الإفريقية عام 1998 في بوركينا فاسو، ليصبح أول من يحقق البطولة كلاعب ومدرب، وقاد المنتخب أيضًا للفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية 1992 بسوريا.

وعلى مستوى الأندية، تولى تدريب الزمالك موسم 1993/1994، ونجح في قيادته للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه والاحتفاظ بالكأس مدى الحياة، كما أحرز بطولة السوبر الإفريقي الأولى للأندية المصرية في 1994 بالفوز على الأهلي في جوهانسبرج.

امتدت مسيرة الجوهري إلى المنتخبات العربية، حيث قاد منتخب عمان في كأس الخليج 1996، ودرب الهلال واتحاد جدة في السعودية، والشارقة والوحدة في الإمارات، وفي 2002 تولى تدريب المنتخب الأردني، وحقق معه إنجازات تاريخية بالتأهل لأول مرة إلى كأس الأمم الآسيوية 2004 والوصول إلى ربع النهائي، إضافة إلى الحصول على المركز الثالث في كأس العرب بالكويت والوصافة في بطولة غرب آسيا، ما دفع العاهل الأردني لمنحه وسام العطاء المتميز.

عُرف بـ"الجنرال" نظرا لخلفيته العسكرية، إذ كان ضابطًا بسلاح الإشارة وشارك في حرب أكتوبر 1973، وخرج من الخدمة برتبة عميد، وتميز بالصرامة والانضباط والتخطيط الدقيق، وهو ما انعكس على شخصيته كمدرب.

أصيب بجلطة دماغية أثناء وجوده في عمان في 30 أغسطس 2012، ونُقل إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء وفاته في 3 سبتمبر 2012 عن عمر يناهز 74 عامًا.

وظل اسم "الجوهري" يهتف به المصريون في الشوارع والميادين، احتفالًا بإنجازاته، التي صنعت منه أيقونة كروية لا تُنسى في ذاكرة الرياضة المصرية والعربية.

تاريخ كرة القدم المصرية بصمة خالدة سواء داخل المستطيل الأخضر الكابتن محمود الجوهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم وصل عيار 21؟

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيارة

أحدهم توفى.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة مطاردة سيارة لأخرى بالقليوبية

الاهلي

اتفاق مع عموتة.. أمير هشام يكشف سر استبعاد إمام عاشور أمام سموحة

ترشيحاتنا

الجامع الازهر يواصل الاحتفال بالمولد النبوي

الأزهر يواصل احتفاءه بذكرى المولد النبوي: الإسراء والمعراج معجزة باهرة ورسالة تمكين وسيادة

دار الإفتاء

ابنة عمي تسرقنا فماذا نفعل؟.. أمين الإفتاء يوضح

دار الإفتاء

هل يجوز للابن رفع دعوى نفقة على والده؟.. أمين الإفتاء يوضح

بالصور

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي

بـ19 مليون جنيه.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة فى عيد ميلادها

بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها

فيديو

صورة أرشيفية

رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد