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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الاستثمار: بطاريات الليثيوم ومركبات الطاقة الجديدة رهان مصر لتعميق التصنيع المحلي..ونواب: توطين مستلزمات الإنتاج وتشجيع الاستثمارات يزيد الصادرات

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
معتز الخصوصي

برلماني: توطين مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة من ارتفاع الأسعار العالمية

نائب: إقامة المشروعات الاستثمارية يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية

نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لزيادة الصادرات
 

أشاد عدد من النواب بتصريحات وزير الاستثمار بشأن أن بطاريات الليثيوم ومركبات الطاقة الجديدة رهان مصر لتعميق التصنيع المحلي ، وأكدوا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية.

في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن "الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار بشأن أن بطاريات الليثيوم ومركبات الطاقة الجديدة رهان مصر لتعميق التصنيع المحلي.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين إحدى الشركات المصرية وشركة صينية، لبحث فرص التعاون والاستثمار في تصنيع البطاريات وحلول تخزين الطاقة في مصر، بما يشمل دراسة إنتاج بطاريات الرصاص الحمضية المستخدمة في السيارات، وبطاريات الليثيوم المخصصة لمركبات الطاقة الجديدة.

جاء ذلك بحضور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد جمال، نائب رئيس الهيئة، و وليد أنور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن بطاريات الليثيوم ومكونات مركبات الطاقة الجديدة تمثل أحد القطاعات الواعدة ضمن استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن التعاون المقترح مع «Tianneng» يتيح الاستفادة من خبراتها وتكنولوجياتها المتقدمة ودعم توطين الصناعات المغذية لمركبات الطاقة الجديدة.

مقومات تنافسية

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية لاستقبال هذه النوعية من المشروعات، تشمل موقعها الجغرافي المتميز والبنية الأساسية وشبكات النقل واللوجستيات، إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.

وأكد استعداد الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم خلال مرحلة دراسة المشروع، بما في ذلك توفير بدائل للمواقع الصناعية المناسبة والعمل على تسريع إجراءات تخصيص وتجهيز الأراضي فور الاستقرار على الموقع النهائي.

وتعد الشركة الصينية من الشركات الرائدة عالميا في صناعة البطاريات، وتحتل المرتبة الأولى في الصين في إنتاج بطاريات الرصاص الحمضية، إلى جانب امتلاكها خبرات واسعة في تكنولوجيات بطاريات الليثيوم وغيرها من تقنيات البطاريات المتقدمة. 

وتعمل الشركة الصينية في صناعة البطاريات منذ نحو 40 عاما، وتشمل أنشطتها بطاريات السيارات وبطاريات محركات ومعدات الحركة، وإعادة تدوير البطاريات، وحلول تخزين الطاقة، كما تمتلك تكنولوجيات متعددة تشمل بطاريات الرصاص والليثيوم والصوديوم وبطاريات الحالة الصلبة.

النواب وزير الاستثمار مركبات الطاقة الجديدة بطاريات الليثيوم التصنيع المحلي

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