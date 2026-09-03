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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: زيارة الرئيس الصيني تؤكد انتقال العلاقات المصرية الصينية إلى شراكة استراتيجية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

أكد الكاتب الصحفي محمد الجالي أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تعكس التطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين القاهرة وبكين، وتؤكد الانتقال من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.

وأوضح أن الزيارة وما شهدته من مباحثات واتفاقات تمثل دفعة جديدة للتعاون المصري الصيني في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والطاقة والتحول الرقمي، بما يعزز المصالح المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن البيان المصري الصيني المشترك يمثل خريطة طريق لتعميق الشراكة خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على توطين الصناعة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون المالي والاستثماري. 

وأضاف أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا متسارعًا، بما يعكس حرص قيادتي البلدين على توسيع مجالات التعاون وترجمة الشراكة الاستراتيجية إلى مشروعات وفرص تنموية جديدة.


 

زيارة الرئيس الصيني البيان المصري الصيني المشترك مجالات الاقتصاد والاستثمار

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