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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان الرئيس الصيني.. د. مينا: شغلانة واحدة مش هتكفي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية
 

كشف محمود القياتي متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة الحالية.

وقال محمود القياتي خلال مداخلته الهاتفية على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء صيفية معتادة ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، حيث تسجل القاهرة 35 درجة مئوية.

شريان الحياة الرئيسي.. الرئيس السيسي يتحدث عن أهمية نهر النيل للمصريين
 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر بوصفه شريان الحياة الرئيسي وحقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية.


ودعى الرئيس السيسي جميع دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك عدم التسبب في إحداث ضرر.

المدن الساحلية في مرمى الخطر.. ارتفاع قياسي في منسوب البحار وتحذيرات من موجات مناخية أكثر عنفًا

أصبحت تداعيات التغير المناخي خطرًا مؤجلًا واقعًا يفرض نفسه على المدن الساحلية التي تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل ارتفاع درجات الحرارة وصعود مستويات البحار والمحيطات وتزايد حدة الظواهر الجوية المتطرفة. 

موجات المد وارتفاع الأمواج

وبينما تتسارع معدلات ذوبان الجليد وارتفاع حرارة المياه، تتزايد المخاوف من تعرض المناطق الساحلية لمزيد من موجات المد وارتفاع الأمواج والعواصف، بما يهدد البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية والسكانية. 

استمرار الاتجاه التصاعدي

وفي ظل استمرار الاتجاه التصاعدي لمستويات مياه البحار، يحذر خبراء البيئة من أن السنوات المقبلة قد تحمل تداعيات أكثر كلفة، ما يفرض تسريع إجراءات التكيف المناخي وتعزيز جاهزية المدن الساحلية لمواجهة المخاطر المتوقعة.

المكون المحلي بيزيد.. توطين صناعة السيارات في مصر وانعكاساته على المواطن والاقتصاد
 

مع اتجاه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، يفتح ملف توطين صناعة السيارات في مصر تساؤلات مباشرة حول انعكاس هذه الخطوة على حياة المواطن، بداية من الأسعار وتوافر السيارات، وصولًا إلى فرص العمل وجودة المنتج، ويناقش برنامج «البعد الرابع»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، في حلقة الخميس المقبل، ملف توطين صناعة السيارات في مصر، وأهميته للاقتصاد الوطني وانعكاساته المباشرة على المواطن، في ظل توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكونات المنتجة محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

توطين صناعة السيارات في مصر

وتتناول الحلقة، التي جرى تصويرها داخل أحد أكبر مصانع السيارات في مصر، أبعاد ملف توطين الصناعة، وما يمكن أن يترتب عليه من تأثيرات على أسعار السيارات ومدى توافرها في السوق المحلية، إلى جانب دوره في توفير فرص عمل جديدة، ورفع جودة المنتجات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

تتخطى الـ 40%..افتتاح معرض "أهلا مدارس" بتخفيضات كبيرة
 

قال شريف يحيى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الرئيس السيسي وجه بتوفير الدعم للمواطنين والأهالي، قبل بداية العام الدراسي، وذلك بالتعاون بين القطاع الخاص والعام.

ولفت خلال مداخلته الهاتفية على القناة الأولى، إلى أن معرض أهلا مدارس يعمل على توفير أفضل المنتجات بأفضل الأسعار للأسر المصرية، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي وذلك من خلال توفير المستلزمات المدرسية بأقل الاسعار.

واسترسل: المعرض يوفر كل ما يحتاجه الطالب من مستلزمات، مشددا على أن عدد العارضين يرتبط بالأساس على مساحة مكان المعرض ولكننا لدينا عدد كبير من العارضين.

وأشار إلى أن هناك بعض المستلزمات تصل نسبة التخفيضات فيها لأكثر من 40% وخاصة في قسم الملابس، متابعا: المعرض يفتح أبوابه من ١١ صباحا وحتى ١٠ مساء.

مصر والصين تصدران بيانا مشتركا حول مواصلة تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة
 

أصدرت مصر والصين بيانا مشتركا حول مواصلة تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة المصرية الصينية، وذلك بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، نبظيره الرئيس "شي جين بينج"، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

عقد الرئيسان محادثات رسمية تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا ما شهدته من تطور ملحوظ وطفرة نوعية منذ تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام ٢٠١٤، كما تبادلا الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتوصلا إلى توافق واسع النطاق.

مع بداية الدراسة.. طبيب يحذر من المقليات والأطعمة الدسمة ويكشف وجبة الطالب المثالية
 

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي، تبدأ الأسر في تجهيز أبنائها للعودة إلى المدارس، ولا تقتصر الاستعدادات على شراء الأدوات والملابس، إذ تمثل النظافة الشخصية والتغذية السليمة عوامل أساسية للحفاظ على صحة الطلاب ودعم قدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي.

النظافة الشخصية تحمي الطلاب من العدوى

أكد الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أهمية اهتمام الطلاب بالنظافة الشخصية، وعلى رأسها غسل اليدين باستمرار، للحد من انتقال العدوى داخل البيئة المدرسية.

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كما نصح بتنظيف مكان جلوس الطالب داخل الفصل باستخدام المناديل المبللة، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم.

وجبة المدرسة.. ماذا يجب أن تحتوي؟

وأوضح شريف حتة خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وجبة الطالب في المدرسة يجب أن تكون متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها الجسم.

هل يصل سعر كيلو الطماطم لـ 40 أو 50 جنيهًا.. نقيب الفلاحين وشعبة الخضار يوضحون
 

تترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تطورات جديدة بشأن أسعار الطماطم، في ظل حالة من الجدل حول مستقبل أسعار المحصول، خاصة مع اقتراب انتهاء الموسم الصيفي وبداية عروات زراعية جديدة.

وبينما تشير بعض التوقعات الزراعية إلى احتمالية ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، نتيجة تراجع الإنتاجية واضطراب مواعيد العروات الزراعية وتأثر المحصول بارتفاع درجات الحرارة؛ تؤكد شعبة الخضار والفاكهة أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من الاستقرار، ولا توجد أزمة في المعروض من الطماطم.

وتدور التساؤلات حاليًا حول مدى إمكانية وصول سعر كيلو الطماطم إلى مستويات تتراوح بين 40 و50 جنيهًا من عدمه، خاصة مع الحديث عن احتمالية انخفاض المعروض في بعض الفترات، وهو ما يفتح الباب أمام تحركات سعرية جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

توقعات بارتفاع أسعار الطماطم مع بداية أكتوبر

توقع حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن تشهد أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، مرجحًا وصول سعر الكيلو للمستهلك إلى نحو 40 جنيهًا مع بداية شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح أن هذه التوقعات تستند بشكل أساسي إلى احتمالية تراجع حجم المعروض في الأسواق، نتيجة انخفاض إنتاجية المحصول، إلى جانب وجود فجوة زمنية بين انتهاء بعض العروات الزراعية وبداية عروات أخرى.

قبل عودة المدارس.. شعبة الدواجن تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الفراخ والبيض
 

مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، تتجه أنظار المواطنين إلى حركة أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الدواجن والبيض، وسط توقعات بزيادة الطلب خلال الفترة المقبلة، خاصة على البيض، بالتزامن مع ارتفاع احتياجات الأسر والطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه صناعة الدواجن عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الأعلاف، التي تمثل النسبة الأكبر من تكلفة تربية الدواجن، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار البيع في المزرعة والأسواق.

وفي هذا السياق، كشفت شعبة الدواجن عن مستويات الأسعار التي تراها عادلة للمنتج والمستهلك، محذرة من استمرار بيع الدواجن بأقل من التكلفة، لما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على المنتجين واستمرارية العملية الإنتاجية.

59 جنيهًا سعر كيلو الدواجن من المزرعة

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات تلفزيونية، إن سعر كيلو الدواجن داخل المزرعة يدور حاليًا حول 59 جنيهًا، موضحًا أن السعر العادل الذي ينبغي أن يصل إلى المستهلك يتراوح بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتكاليف الإنتاج وهوامش التداول.

«شغلانة واحدة مش هتكفي».. دكتور مينا يكشف كواليس عمله بالصيدلية وخدمات التوصيل
 

قال الدكتور مينا، عامل الدليفري، إن الظروف الحالية تجعل الاعتماد على شغلانة واحدة أمرًا صعبًا، مؤكدًا أن العمل الإضافي يساعده على الوفاء بالتزاماته.

وأوضح خلال برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد: «النهارده الشغلانة الواحدة مش هتكفي، لازم واحدة تسند واحدة ما دام شغلانة حلال مش حرام، أنا واحد بفرك، وما دام لاقيت قدامي شغل حلال، أقول لأ ليه أنا في مجالي وشغال، بس كنت مكمل في طلبات عادي عشان ورايا التزامات، هعمل إيه؟».

دكتور مينا: أنا داخل على 40 سنة

وأضاف دكتور مينا أنه يوازن بين عمله في الصيدلية والعمل في مجال توصيل الطلبات، مشيرًا إلى أنه يحرص على العمل في الوظيفة الإضافية بعد انتهاء ساعات عمله الأساسية.

الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان الرئيس الصيني وقرينته بقصر الاتحادية
 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، الرئيس الصيني شي جين بينج وقرينته بقصر الاتحادية، وذلك وسط استقبال رسمي، عزف للنشيد الوطني للبلدين.

وانطلقت فعاليات القمة المصرية الصينية في القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج، في زيارة وصفها خبراء بأنها «تاريخية»، لما تحمله من أبعاد محلية وإقليمية ودولية.

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