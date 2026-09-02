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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مع بداية الدراسة.. طبيب يحذر من المقليات والأطعمة الدسمة ويكشف وجبة الطالب المثالية

الدراسة
الدراسة
رحمة سمير

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي، تبدأ الأسر في تجهيز أبنائها للعودة إلى المدارس، ولا تقتصر الاستعدادات على شراء الأدوات والملابس، إذ تمثل النظافة الشخصية والتغذية السليمة عوامل أساسية للحفاظ على صحة الطلاب ودعم قدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي.

النظافة الشخصية تحمي الطلاب من العدوى

أكد الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أهمية اهتمام الطلاب بالنظافة الشخصية، وعلى رأسها غسل اليدين باستمرار، للحد من انتقال العدوى داخل البيئة المدرسية.

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كما نصح بتنظيف مكان جلوس الطالب داخل الفصل باستخدام المناديل المبللة، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم.

وجبة المدرسة.. ماذا يجب أن تحتوي؟

وأوضح شريف حتة خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وجبة الطالب في المدرسة يجب أن تكون متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها الجسم.

وأشار إلى أهمية احتواء الوجبة على البيض والفاكهة والخضروات، إلى جانب شرب المياه بصورة منتظمة خلال اليوم الدراسي.

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تحذير من المقليات والأطعمة الدسمة

وحذر استشاري الطب الوقائي والصحة العامة من الاعتماد على الأطعمة المقلية والدسمة في وجبات الطلاب، مؤكدًا أن الأفضل اختيار وجبات خفيفة ومغذية تساعد الطفل على الحفاظ على نشاطه وتركيزه.

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وأوضح أن الوجبات الثقيلة قد تسبب شعور الطالب بالخمول، وهو ما قد يؤثر على قدرته على التركيز والاستفادة من اليوم الدراسي.

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وتأتي هذه النصائح بالتزامن مع استعداد الأسر لانطلاق العام الدراسي، في ظل أهمية العادات الصحية اليومية للأطفال داخل المدرسة وخارجها، بداية من النظافة الشخصية وشرب المياه، وصولًا إلى اختيار وجبات غذائية متوازنة تساعدهم على الحفاظ على النشاط والتركيز طوال اليوم.

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