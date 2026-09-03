جامعة الإسكندرية تحصد 4 مراكز متقدمة في ختام الموسم الثاني لمهرجان طرب

حققت جامعة الإسكندرية إنجازًا متميزًا في ختام فعاليات الموسم الثاني من مهرجان «طرب» للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات المصرية، الذي نظمته جامعة السويس بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، بمشاركة منتخبات الموسيقى والكورال من الجامعات والمعاهد المصرية، وبحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وعدد من رؤساء الجامعات والقيادات الجامعية والفنية.

وحصد طلاب جامعة الإسكندرية أربعة مراكز متقدمة، حيث حصل هنا محمد، بكلية التربية النوعية، على المركز الأول في العزف الفردي، ومنة محمود، بكلية التربية النوعية، على المركز الأول في الغناء الفردي، فيما حصل زياد أحمد سعد، بكلية التربية النوعية، على المركز الثاني في الغناء الفردي، بينما حصل منتخب جامعة الإسكندرية للكورال على المركز الثاني في الغناء الجماعي.

وأعرب الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، عن خالص تهنئته للطلاب الفائزين ومنتخب الكورال، مؤكدًا أن هذه النتائج المتميزة تعكس ما يمتلكه طلاب الجامعة من مواهب وقدرات فنية وإبداعية واعدة، وحرصهم على تمثيل جامعتهم بصورة مشرفة في مختلف المحافل.

وأكد أن الجامعة تولي الأنشطة الطلابية اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها أحد المكونات الأساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته، مشيرًا إلى حرص الجامعة على اكتشاف المواهب ورعايتها وإتاحة الفرص أمام الطلاب لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التميز والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

كما شارك منتخب جامعة الإسكندرية للكورال في الحفل الختامي للمهرجان، مقدمًا ميدلي من الفلكلور الشعبي المصري بمشاركة طلاب الجامعات المصرية، بقيادة الدكتورة شريهان الحديني، في فقرة فنية عكست ثراء وتنوع التراث الموسيقي والغنائي المصري.

واختتمت فعاليات المهرجان بإعلان النتائج وتكريم الفائزين، وسط أجواء فنية عكست تنوع المواهب الطلابية، وأكدت أهمية الأنشطة الفنية في اكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية لدى شباب الجامعات المصرية.