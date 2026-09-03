وزير الشباب يستعرض تقريرا حول إنجازات مشاركة البعثة الأولمبية بدورة ألعاب البحر المتوسط "تارانتو 2026"

استعرض جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً حول إنجازات ومخرجات مشاركة البعثة الأولمبية المصرية بدورة ألعاب البحر المتوسط "تارانتو 2026" بإيطاليا.

وفي تفاصيل الحصاد الرياضي، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن البعثة المصرية نجحت في حصد 58 ميدالية متنوعة، بينها 23 ميدالية ذهبية؛ لتسجل حصيلة تاريخية جديدة وتتجاوز أفضل أرقامها السابقة في دورات البحر المتوسط، متصدرةً المنتخبات العربية المشاركة، لافتاً إلى أن قيمة الإنجاز المصري لم تتوقف عند عدد الميداليات فحسب، لاسيما وأن البعثة شاركت بعدد لاعبين يقل بصورة واضحة عن بعثات عدة دول سبقتها أو نافستها في جدول الترتيب العام.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن المشاركة المصرية لهذا العام حققت الميداليات الذهبية في السباحة "فراشة 50 متراً"، والمصارعة بأوزان مختلفة، والسلاح في "سيف المبارزة" و"الشيش"، والجودو وزن 100 كجم، والكاراتيه بثلاث ذهبيات، وتنس الطاولة "سيدات فرق وفردي"، ورفع الأثقال، وسباحة الزعانف، وكرة اليد "رجال" وغيرها؛ مضيفاً أن البعثة المصرية حصدت أيضاً 16 ميداليةً فضيةً و19 ميداليةً برونزيةً، بما يؤكد الحضور المصري المستمر على منصات التتويج.

وأرجع جوهر نبيل هذا الأداء الاستثنائي والحصاد التاريخي غير المسبوق إلى تضافر جهود المنظومة بأكملها، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يكن وليد بطل أوحد أو رياضة بعينها، بل جاء نتاج استراتيجية متكاملة لمشاركة مصرية موسعة شملت المنافسة في 23 لعبةً رياضية مختلفة، نجحت خلالها اتحادات عدة في اعتلاء منصات التتويج الدولية؛ بفضل التنسيق المؤسسي بين وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، والاتحادات الرياضية المختلفة، التي تولت الإشراف المباشر على برامج الإعداد المتقدم ورعاية البعثة طوال فترات المعسكرات والمنافسات.

وفي ختام العرض، توجّه رئيس مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتقدير لبعثة مصر الأولمبية من الأبطال والأجهزة الفنية والإدارية، مشيداً بهذا الإنجاز الرياضي التاريخي المشرف الذي رفع راية مصر عالياً في المحافل الدولية.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بالمنظومة الرياضية كافة؛ بضرورة تكثيف الاهتمام بالمواهب والكفاءات الناشئة في مختلف المجالات الرياضية، ورعايتهم رعايةً كاملة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن؛ باعتبار أن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن وركيزة مستقبله الواعد.