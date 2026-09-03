قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقاتلات إسبانية وتركية تعزز تكامل دفاعات الناتو الجوية في منطقة البلطيق
وزير البترول يشهد إطلاق برنامجا لبناء قدرات الكوادر مع جامعة مردوخ الأسترالية
مدبولي: وضعنا سيناريوهات حتى 2030 تحسبا لاستمرار تداعيات الحرب
الأسبوع الجاي | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للمواطنين بشأن فواتير الكهرباء
وزير الأوقاف يصطحب الوفد الفلبيني للقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف
مدبولي: الاقتصاد المصري يحقق أكبر معدل نمو سنوي منذ سنوات رغم التحديات الإقليمية
ننشر أقوال المجني عليه في اتهام إسماعيل دولار بالبلطجة
مدبولي: الدولة قادرة على التعامل مع ارتفاع الأسعار.. ونستهدف خفض الدين الخارجي
مدبولي: التوسع في معارض "أهلاً مدارس" بتخفيضات كبيرة والبيض بـ 70 جنيها
رئيس الوزراء : مواقف مصر تكتسب مصداقية على المستوى الدولي
مدبولي : خفضنا 6.5 مليار دولار من الدين الخارجي .. ونستهدف سداد 5 مليارات
قانون لضبط السوق وحل أزمات المتعثرين.. أبرز رسائل مدبولي لقطاع التطوير العقاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الشباب يستعرض تقريرا حول إنجازات مشاركة البعثة الأولمبية بدورة ألعاب البحر المتوسط "تارانتو 2026"

وزير الشباب
وزير الشباب
كتب محمود مطاوع

استعرض جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً حول إنجازات ومخرجات مشاركة البعثة الأولمبية المصرية بدورة ألعاب البحر المتوسط "تارانتو 2026" بإيطاليا.

وفي تفاصيل الحصاد الرياضي، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن البعثة المصرية نجحت في حصد 58 ميدالية متنوعة، بينها 23 ميدالية ذهبية؛ لتسجل حصيلة تاريخية جديدة وتتجاوز أفضل أرقامها السابقة في دورات البحر المتوسط، متصدرةً المنتخبات العربية المشاركة، لافتاً إلى أن قيمة الإنجاز المصري لم تتوقف عند عدد الميداليات فحسب، لاسيما وأن البعثة شاركت بعدد لاعبين يقل بصورة واضحة عن بعثات عدة دول سبقتها أو نافستها في جدول الترتيب العام.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن المشاركة المصرية لهذا العام حققت الميداليات الذهبية في السباحة "فراشة 50 متراً"، والمصارعة بأوزان مختلفة، والسلاح في "سيف المبارزة" و"الشيش"، والجودو وزن 100 كجم، والكاراتيه بثلاث ذهبيات، وتنس الطاولة "سيدات فرق وفردي"، ورفع الأثقال، وسباحة الزعانف، وكرة اليد "رجال" وغيرها؛ مضيفاً أن البعثة المصرية حصدت أيضاً 16 ميداليةً فضيةً و19 ميداليةً برونزيةً، بما يؤكد الحضور المصري المستمر على منصات التتويج.

وأرجع جوهر نبيل هذا الأداء الاستثنائي والحصاد التاريخي غير المسبوق إلى تضافر جهود المنظومة بأكملها، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يكن وليد بطل أوحد أو رياضة بعينها، بل جاء نتاج استراتيجية متكاملة لمشاركة مصرية موسعة شملت المنافسة في 23 لعبةً رياضية مختلفة، نجحت خلالها اتحادات عدة في اعتلاء منصات التتويج الدولية؛ بفضل التنسيق المؤسسي بين وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، والاتحادات الرياضية المختلفة، التي تولت الإشراف المباشر على برامج الإعداد المتقدم ورعاية البعثة طوال فترات المعسكرات والمنافسات.

وفي ختام العرض، توجّه رئيس مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتقدير لبعثة مصر الأولمبية من الأبطال والأجهزة الفنية والإدارية، مشيداً بهذا الإنجاز الرياضي التاريخي المشرف الذي رفع راية مصر عالياً في المحافل الدولية.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بالمنظومة الرياضية كافة؛ بضرورة تكثيف الاهتمام بالمواهب والكفاءات الناشئة في مختلف المجالات الرياضية، ورعايتهم رعايةً كاملة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن؛ باعتبار أن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن وركيزة مستقبله الواعد.

مدبولي إنجازات ومخرجات البعثة الأولمبية المصرية دورة ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026 إيطاليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

تنسيق الجامعات 2026

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 للثانوية العامة

الدولار

عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ترشيحاتنا

مصطفى قمر - الشاعر مودي نبيل

بعد جدل ضجة لـ مصطفى قمر .. مودي نبيل يوضح حقيقة اقتباس كلماتها

هانى شنودة

عرض الفيلم الوثائقي «هاني شنودة.. ذكريات في لقاء أخير» الأربعاء المقبل

معتصم النهار - نادر الأتات

راح اللعب .. معتصم النهار يوجه رسالة لـ نادر الأتات بعد الزواج

بالصور

بتواريخ ميلاد الأبناء الـ 3: محمد صلاح «مظبطها كل 6 سنين» | صور

محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء

وأنت في بيتك.. تجديد البطاقة الشخصية 2026 أونلاين والأوراق المطلوبة

تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية

هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية

هالة فاخر
هالة فاخر
هالة فاخر

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد