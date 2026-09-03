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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ما استحملش اللي شافه.. أب ينهال على صديق ابنته بآلة حادة بعد ضبطهما داخل مطبخ شقته بالقطامية

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

شهدت منطقة القطامية بالقاهرة واقعة مؤسفة، بعدما أقدم أب على التعدي على صديق ابنته باستخدام آلة حادة، عقب ضبطهما سويًا داخل مطبخ شقته.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت التحريات الأولية أن الطالبة تبلغ من العمر 17 عامًا، وتدرس بالمرحلة الثانوية، حيث استغلت نوم والدها وأحضرت صديقها، الذي يبلغ من العمر نفس عمرها ويدرس معها في الصف الدراسي ذاته، إلى داخل الشقة.

وأضافت التحريات أن الأب استيقظ أثناء وجود ابنته وصديقها داخل المطبخ، وفوجئ بتواجدهما، ليقوم على الفور بالتعدي على الشاب وطعنه باستخدام آلة حادة، بينما تمكنت الفتاة من الهرب.

وجرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، حيث تبين أن حالته حرجة، فيما انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة لمعاينة موقع الحادث والوقوف على ملابساته.

وجارٍ ضبط الفتاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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