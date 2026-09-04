قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الجمعة 4 سبتمبر
بدء تسجيل المواطنين في قرعة الحج السياحي لموسم 1448هـ
مسؤولون أمريكيون: الضربة على كوهستك جنوب إيران استهدفت برج اتصالات
مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
دار الإفتاء تحسم الجدل: تنظيم الأسرة جائز شرعًا وليس تدخلًا في قدر الله
تقرير صيني: مصر تتحول إلى منصة إنتاج وتصدير لبكين بالشرق الأوسط وأفريقيا
ترامب يهاجم قرار المحكمة العليا في ميزوري بشأن الخريطة الانتخابية الجديدة: سخيف وغير دستوري
كيفية تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة .. الإفتاء تجيب
تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة
أمريكا تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران
الزمالك يحدد 4 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القانون يحاصر تعارض المصالح.. ضوابط جديدة لمكاتب الاعتماد في تراخيص المنشآت الصناعية

المنشآت الصناعية
المنشآت الصناعية
حسن رضوان

وضع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية إطارًا منظمًا لعمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها وتشغيلها، مع وضع ضوابط تضمن دقة الفحص والالتزام بالاشتراطات القانونية.

وأجاز القانون لطالب الترخيص الاستعانة بمكاتب الاعتماد المرخص لها لفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات المطلوبة، إلى جانب تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتيسير رحلة الحصول على الترخيص.

ترخيص مكاتب الاعتماد وفق ضوابط محددة

ونظم القانون آلية ترخيص مكاتب الاعتماد، حيث اشترط توافر الخبرة اللازمة لممارسة النشاط، على أن يصدر الترخيص وفق الشروط والقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص.

وتشمل هذه القواعد تحديد الحالات التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عن الأنشطة التي تمارسها مكاتب الاعتماد، إلى جانب وضع أسس تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها للمتعاملين.

مسؤولية مهنية لحماية طالب الترخيص

وألزم القانون مكاتب الاعتماد بمجموعة من قواعد المسؤولية المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن أن تتم أعمال الفحص والاستيفاء والاعتماد وفق معايير واضحة توازن بين سرعة الإجراءات ودقة التحقق من الاشتراطات.

ويأتي في مقدمة هذه الالتزامات ضرورة الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، وبذل العناية الواجبة في عمليات الفحص والاستيفاء والاعتماد، بما يحد من الأخطاء ويعزز موثوقية الإجراءات.

مواجهة تعارض المصالح وحماية بيانات المستثمرين

وشدد القانون على ضرورة تجنب مكاتب الاعتماد لأي حالات تعارض في المصالح، بما يضمن استقلالية عملية الفحص والاعتماد وعدم تأثرها بأي اعتبارات خارج إطار القواعد القانونية والمهنية.

كما ألزم المكاتب بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والبيانات الخاصة بطالبي الاعتماد، في خطوة تستهدف حماية البيانات التي يحصل عليها المكتب خلال مراحل فحص المستندات وإجراءات الترخيص.

إعلان أسعار الخدمات للجهة الإدارية

وفي إطار تعزيز الشفافية، ألزم القانون مكاتب الاعتماد بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها، بما يتيح وجود قدر أكبر من الوضوح بشأن تكلفة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وتعكس هذه الضوابط توجه القانون إلى إشراك مكاتب الاعتماد في تسهيل إجراءات الترخيص دون التخلي عن الرقابة على أدائها، من خلال إخضاعها لقواعد مهنية واضحة ومسؤوليات محددة تضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق المستثمرين.

المستثمرين المنشآت الصناعية ترخيص مكاتب الاعتماد حماية طالب الترخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

حفل الزفاف

انزلي هتبوظي الكادر.. عروس تثير الجدل بعد طرد جدتها من على المسرح في حفل زفافها

المحامي امين الدسوقي أحد الناجين في واقعة اسانسير محاكم المحلة

جواه واحدة ست وولادها | تفاصيل صادمة في حادث أسانسير مجمع محاكم المحلة .. خاص

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

عروس

انزلي من فوق المسرح | عروس تحرج جدتها بطلب صادم في حفل زفافها والأب يتدخل

محمد الشناوي

قرار مهم في الأهلي بشأن محمد الشناوي | خاص

ترشيحاتنا

رامي صبري

رامي صبري يلتقي جمهوره بعمان بحفل غنائي في أكتوبر

الفنان عمر رزيق

عمر رزيق لـ صدى البلد: شخصية سليم في حكاية لعبة جهنم سايكوباتية.. فيديو

شكري سرحان

إلى مقبرة فلكينز التذكارية.. تفاصيل دفن ابن شكري سرحان في أستراليا اليوم

بالصور

طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد