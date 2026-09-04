نادر العشري: الأهلي يفوز بالمهارات الفردية.. وعموتة لم يضع بصمته حتى الآن

أكد نادر العشري، لاعب غزل المحلة السابق، أن النادي الأهلي ما زال يعاني من بعض المشاكل التي ظهرت خلال الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن الفريق يفتقد للحلول الجماعية داخل الملعب.

وقال العشري، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور: «الأهلي ما زال يعاني مثل الموسم الماضي، والفريق يفتقد للحلول، والهدف الذي سجله أمام سموحة جاء من مجهود فردي لياسر إبراهيم، وهو ما يعكس معاناة الفريق من ضعف الأداء الجماعي».

وأضاف: «حتى الآن، الحسين عموتة لم يضع بصمته على أداء الأهلي، والفريق يعتمد بشكل كبير على المجهودات الفردية والمهارات التي يمتلكها لاعبوه من أجل تحقيق الانتصارات».

وتطرق نادر العشري للحديث عن ثنائي الأهلي سفيان بن جديدة وعلي محمود، قائلًا: «من المبكر الحكم على بن جديدة، وكذلك علي محمود، ولكن أشعر أن من الصعب أن يصل الثنائي إلى مستوى وسام أبو علي، خاصة أن الأخير قدم مستويات مميزة مع الأهلي».

وأكمل: «علي محمود يحتاج إلى اكتساب المزيد من الخبرات، لأن الضغوط الموجودة في الأهلي والزمالك صعبة على أي لاعب، وتحتاج إلى شخصية قوية وخبرة للتعامل معها».

وأشاد العشري بقدرات عمرو الجزار، مدافع الأهلي، مؤكدًا: «عمرو الجزار لاعب ملتزم جدًا، ولا يفكر سوى في التدريبات وتطوير نفسه، وأتوقع أن يكون المدافع رقم 1 في الأهلي خلال الفترة المقبلة».