تعتبر الثلاجة خط الدفاع الأول للحفاظ على الطعام ومنع فساده، لكن مجرد وضع الأطعمة داخلها لا يعني أنها أصبحت آمنة تمامًا؛ إذ يمكن أن تؤدي بعض طرق التخزين الخاطئة إلى زيادة فرص نمو البكتيريا أو انتقال التلوث بين الأطعمة، خاصة مع عدم ضبط درجة الحرارة أو وضع الأطعمة النيئة بجوار المطهية.

أضرار تخزين الطعام بطريقة خاطئة في الثلاجة

وحذر أحمد صبري، أخصائي التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، من بعض الأخطاء الشائعة عند تخزين الطعام في الثلاجة، مؤكدًا أن طريقة ترتيب وحفظ الأطعمة لها دور مهم في الحفاظ على سلامتها وجودتها.

1- وضع اللحوم النيئة فوق الطعام المطهي

من أخطر أخطاء ترتيب الثلاجة وضع اللحوم أو الدواجن النيئة على رف أعلى من الأطعمة الجاهزة للأكل.

وأوضح أخصائي التغذية أن السوائل التي قد تتسرب من اللحوم النيئة يمكن أن تصل إلى الأطعمة الموجودة أسفلها، وهو ما يزيد احتمالية انتقال الميكروبات.

لذلك يفضل وضع اللحوم والدواجن النيئة في أوعية مغلقة بإحكام وعلى رف منخفض، بعيدًا عن الأطعمة الجاهزة للتناول.

2- ترك الطعام مكشوفًا داخل الثلاجة

ترك الأطعمة دون تغطية قد يؤدي إلى جفافها وفقدان جودتها، كما يزيد احتمالية انتقال الروائح والملوثات إليها.

وينصح أحمد صبري باستخدام أوعية نظيفة ومغلقة أو تغطية الطعام جيدًا قبل وضعه داخل الثلاجة.

3- عدم ضبط درجة حرارة الثلاجة

درجة الحرارة عامل أساسي في سلامة الطعام. وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالحفاظ على درجة حرارة الثلاجة عند 4 درجات مئوية أو أقل، والفريزر عند نحو -18 درجة مئوية.

ارتفاع درجة الحرارة قد يسمح للبكتيريا بالنمو بشكل أسرع، حتى لو بدا الطعام طبيعيًا.

4- وضع الطعام الساخن في الثلاجة بطريقة خاطئة

لا ينبغي ترك الطعام المطهي خارج الثلاجة لساعات بحجة أنه يحتاج إلى أن يبرد تمامًا.

وفي الوقت نفسه، فإن تخزين كمية ضخمة من الطعام الساخن داخل وعاء عميق قد يجعل عملية التبريد بطيئة. والأفضل تقسيم الكميات الكبيرة إلى أوعية صغيرة وضحلة حتى تبرد بسرعة أكبر.

5- الاحتفاظ ببقايا الطعام لفترة طويلة

حتى الطعام المحفوظ داخل الثلاجة لا يظل صالحًا إلى الأبد.

وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية عمومًا باستخدام معظم بقايا الطعام المطهي خلال 3 إلى 4 أيام عند حفظها في الثلاجة على درجة حرارة مناسبة.

لذلك من الأفضل كتابة تاريخ تخزين الطعام على العبوة حتى لا يتم نسيان مدة بقائه.

6- الاعتماد على الرائحة فقط

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن الطعام آمن طالما أن رائحته وشكله طبيعيان.

لكن بعض البكتيريا المسببة للأمراض قد لا تغير رائحة الطعام أو مظهره، ولذلك لا يجب الاعتماد على الحواس وحدها لتحديد مدى سلامته.

الطريقة الصحيحة لتخزين الطعام في الثلاجة

للحفاظ على الطعام لأطول فترة ممكنة، احرصي على ضبط درجة حرارة الثلاجة، وتغطية الأطعمة جيدًا، وفصل النيء عن المطهي، ووضع اللحوم والدواجن النيئة في أوعية محكمة وعلى رف منخفض.

كما يجب التخلص من الطعام الذي تم تركه خارج التبريد لفترة طويلة، وعدم الاحتفاظ ببقايا الطعام إلى ما بعد المدة الموصى بها لمجرد أنها تبدو صالحة.